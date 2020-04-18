Из-за падения спроса на фоне пандемии РЖД отменяют дополнительные весенние (53) и летние (76) поезда дальнего следования.
Из-за падения спроса на фоне пандемии РЖД отменяют дополнительные весенние (53) и летние (76) поезда дальнего следования.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на компанию, пассажиропоток снизился почти на 80 процентов, клиенты стали чаще возвращать билеты. Если ситуация изменится в лучшую сторону, РЖД обещают оперативно на это отреагировать.
В России новую инфекцию подхватили уже более 32 тысяч человек, случаи заражения зафиксированы во всех регионах. 273 заболевших скончались, 2590 выздоровели. Основной мерой против коронавируса стала самоизоляция, также разрабатываются вакцины и тест-системы.