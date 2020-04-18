Из-за падения спроса на фоне пандемии РЖД отменяют дополнительные весенние (53) и летние (76) поезда дальнего следования.

Из-за падения спроса на фоне пандемии РЖД отменяют дополнительные весенние (53) и летние (76) поезда дальнего следования.Как уточняет ТАСС со ссылкой на компанию, пассажиропоток снизился почти на 80 процентов, клиенты стали чаще возвращать билеты. Если ситуация изменится в лучшую сторону, РЖД обещают оперативно на это отреагировать.В России новую инфекцию подхватили уже более 32 тысяч человек, случаи заражения зафиксированы во всех регионах. 273 заболевших скончались, 2590 выздоровели. Основной мерой против коронавируса стала самоизоляция, также разрабатываются вакцины и тест-системы.