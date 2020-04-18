Обвинения СМИ США в том, что появление коронавируса как-то связано с деятельностью китайской научно-исследовательской лаборатории в Ухане, не имеют оснований. С таким заявлением выступил Елисейский дворец.

Обвинения СМИ США в том, что появление коронавируса как-то связано с деятельностью китайской научно-исследовательской лаборатории в Ухане, не имеют оснований. С таким заявлением выступил Елисейский дворец.Представитель администрации президента Франции Эммануэля Макрона отметил, что по сей день нет никаких фактов, подтверждающих информацию такого плана, сообщает ТАСС.В то же время Штаты продолжают требовать от Китая объяснений по поводу причин возникновения COVID-19, заявил госсекретарь страны Майк Помпео. По его словам, данная ситуация касается науки и эпидемиологии. Необходимо понять, что произошло, чтобы снизить риск для граждан Америки в ближайшие дни, недели и месяцы, а также восстановить мировую экономику.Помпео отметил, что администрация США все еще пытается получить от Китая разрешение на осмотр экспертами лаборатории, из которой, по мнению страны, начал распространяться вирус, сообщает "Интерфакс". По словам госсекретаря, сейчас стало ясно, что Коммунистическая партия Поднебесной и Всемирная организация здравоохранения не донесли до международной общественности информацию о COVID-19, как от них требовалось. Именно из-за скрытия данных мир и столкнулся с глобальной пандемией, считают власти США.Накануне Майк Помпео сообщил, что провел многочисленные беседы с коллегами из других стран, которые тоже видят отсутствие своевременной общей информации насчет коронавируса. Это поставило под угрозу как и американцев, так и людей по всему миру.Телеканал Fox News ранее сообщил, что коронавирус хранился в лаборатории Уханя, а нулевым пациентом стал ее работник. Кроме того, по данным источников СМИ, на уханьском рынке никогда не продавали летучих мышей, а с помощью подачи такого рода информации Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории. В Поднебесной, в свою очередь, такие обвинения считают бездоказательными.