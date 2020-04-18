С течением времени о COVID-19 появляется все больше домыслов и слухов. Все это несомненно наносит существенный вред борьбе с пандемией.

С течением времени о COVID-19 появляется все больше домыслов и слухов. Все это несомненно наносит существенный вред борьбе с пандемией.В 2020 году коронавирус стал не просто стремительно распространяющейся инфекцией, но и явлением, которое будут изучать еще долго. Любая свежая новость о COVID-19 вызывает если не панику, то серьезные опасения общественности.В такой ситуации важно различать, что является правдой, а что лишь плод чьей-то фантазии. В ином случае ложная информация способна навредить людям и всячески препятствовать эффективной .Заведующая кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Галина Кожевникова развенчала самые актуальные . В первую очередь эксперт заявила, что COVID-19 не появляется из ниоткуда. Для заражения важны несколько факторов: носитель и человек без средств индивидуальной защиты, который может быть инфицирован.1 Апр 2020 в 4:34 PDTКроме того, по словам Кожевниковой, для того, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, достаточно придерживаться элементарных правил и не придумывать себе дополнительных трудностей. Достаточно мыть руки и избегать контактов.