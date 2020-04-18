В США, где за сутки от COVID-19 скончались больше 4,5 тысячи человек, стартует утвержденный Трампом план постепенного ослабления карантина. Президент США решил назвать его так, чтобы и на выборах в ноябре пригодилось: сделаем Америку снова открытой.

В США, где за сутки от COVID-19 скончались больше 4,5 тысячи человек, стартует утвержденный Трампом план постепенного ослабления карантина. Президент США решил назвать его так, чтобы и на выборах в ноябре пригодилось: "сделаем Америку снова открытой". Даже слишком открыто в условиях пандемии хозяин Белого дома ведет себя с его гостями. Накануне туда съехались дальнобойщики, которым Трамп пообещал сохранить работу. Сначала все держали дистанцию, но затем её стремительно сократил президент. По данным американских СМИ, в трудные для Америки времена безответственно себя ведет и первая дочь страны Иванка Трамп. С семьей улетела из Вашингтона в один из центров пандемии – штат Нью-Джерси.Туризм первых лиц страны всерьез обеспокоил военных. Они мобилизовали спецотряд для возможной эвакуации Белого дома вертолетами.В двух метрах друг от друга те, кто из-за эпидемии и так уже за чертой бедности. Ждут сумки от мэрии с бесплатной едой. Немного фруктов, овощей, крупу и молоко получают новоиспеченные безработные."Я работала в сфере развлечений. В ресторанах мы устраивали мероприятия. Теперь я не работаю, и я бы очень хотела хоть куда-то устроиться. — Вы уже получили чеки от правительства? — Да, я вчера получила свой чек. Как раз заплачу за аренду квартиры", — говорит женщина.На разовые выплаты налогоплательщикам выделены миллиарды долларов. Хотя в половине штатов заболевших не так много, предприятия там все равно закрыты. Трамп решил снова открыть Америку."Губернаторы будут уполномочены вырабатывать такой подход, который отвечал бы самым разным обстоятельствам в их собственных штатах. Штаты очень разные. Если кому-то нужно оставаться закрытыми, мы позволим им это сделать. Если они посчитают, что пришло время открыться, мы дадим им свободу и руководство для выполнения этой задачи", — сообщил американский президент.Инструкции прилагаются. Если две недели в штате нисходящая по числу заболевших, можно переходить к первой фазе. На улицы выйдут все, кто не в группе риска, главное соблюдать дистанцию. Не будут работать бары и школы, спортзалы и церкви откроются. На втором этапе ученики вернутся к занятиям, рестораны начнут принимать посетителей. Этап третий — снимет практически все ограничения."Вы можете назвать это новой реальностью, называйте, как хотите. Но даже если вы находитесь на первом, втором или третьем этапе, ничего еще не кончено. Это просто способ защитить нас", — заявил Энтони Фаучи, директор национального института аллергических и инфекционных заболеваний США.Главный инфекционист США за 200 дней до президентских выборов популярнее любого из кандидатов. Седому врачу в очках американцы верят больше, чем политикам.Компания по производству игрушек собирается выпускать фигурки доктора. Бармены Вашингтона по-своему вписали его имя — коктейль Фаучи. Здоровые ингредиенты — имбирь, лимон и немного джина с клубникой.Заведение работает только на вынос и Фаучи уносят с собой чаще всего. По 300 заказов в день."Фаучи находит общий язык с политиками из разных партий. Он как голос знаний и сострадания сейчас. Он очень популярен", — говорит бармен.Врачи сейчас — главные герои. Вот и надпись на окнах одной из больниц, где спасают от коронавируса. Их лица часами под очками и масками. Медики крепят на спецодежду свои фотографии, с которых улыбаются, чтобы пациенты в реанимации видели хоть что-то жизнеутверждающее."Большинство наших пациентов — это молодые люди, у которых нет никакой истории болезни", — говорит врач.Кто и как болеет за решеткой — непонятно. Официально в США около двух тысяч заключенных заражены коронавирусом. Но реальные цифры выше в разы.У Константина Ярошенко, как и у его сокамерников, симптомы COVID-19, но их никто не лечит и не обследует. Россиянин считает, что все в тюрьме, где он отбывает наказание, подхватили вирус.Тюрьма, к слову, в Коннектикуте — северо-восток США. Зона вокруг Нью-Йорка повышенной зараженности. Там все настолько плохо, что губернаторы вынуждены ужесточать режим в штатах."Политика "паузы", политика закрытия будет продлена в Нью-Йорке в координации с другими штатами до 15 мая. С сегодняшнего дня все водители общественного транспорта, водители такси и водители по найму обязаны работать в масках", — объявил Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк.Но есть и другие примеры — на 1/3 территории США случаев коронавируса не было уже неделю. Трамп утверждает — часть штатов начнет снимать ограничения в ближайшие дни."Ситуация какая-то сюрреалистичная. Никого нет, всего несколько человек, а ведь это аэропорт Чикаго", — говорит девушка в маске.Чикаго — один из самых загруженных аэропортов в мире. 250 тысяч пассажиров в сутки. Сейчас на посадку приходят 2-3 человека. В Лос-Анжелесе 95 % рейсов отменены, даже после терактов 11 сентября летали больше. И план Трампа по открытию Америки отрасль, конечно, взбодрит.Boeing уже объявил — с понедельника завод в Вашингтоне возобновит работу, после трех недель простоя.