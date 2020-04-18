Распространяющийся сейчас коронавирус нового типа является тяжелой инфекцией. На определенных этапах лечения болезни ИВЛ может стать спасительной машиной, но она, к сожалению, не всегда приводит к благополучному и легкому выходу из этой ситуации, рассказала главный врач ГКБ №52 Мария Лысенко в эфире программы Вечер с Владимиром Соловьевым.

Распространяющийся сейчас коронавирус нового типа является тяжелой инфекцией. На определенных этапах лечения болезни ИВЛ может стать спасительной машиной, но она, к сожалению, не всегда приводит к благополучному и легкому выходу из этой ситуации, рассказала главный врач ГКБ №52 Мария Лысенко в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"."Поэтому мы отрабатываем комбинации препаратов, в том числе и моноклональные антитела, которые предотвращают цитокиновый взрыв, который повреждает легкие и который, собственно, приводит к респираторному дистресс-синдрому", — пояснила врач.По ее словам, изменения на фоне вируса происходят у пациентов среднего возраста. "Если сначала мы волей-неволей перезаражали стариков, то сейчас сказать, что гибнут люди исключительно с коморбидным фоном нельзя. Есть уже и молодые пациенты", — пояснила Мария Лысенко.В группе риска, по ее словам, конечно, остаются люди с ожирением, страдающие сахарным диабетом 1 и 2 типов. Но есть и большое количество молодых людей, не особенно отягощенных соматически, которые тяжело переносят инфекцию, в том числе, и с фатальными исходами.Главный врач рассказала, что люди очень поздно обращаются за медицинской помощью: "У нас практически принудительное лечение на уровне амбулаторного звена, но сами пациенты не горят желанием обращаться в медучреждения".Лысенко считает, что это связано с непониманием ситуации, которая происходит в больницах. "Не надо пугать население, но требуется соблюдать совместно режим самоизоляции", — отметила она.