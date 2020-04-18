Goldman Sachs понизил рейтинг акций Apple до уровня Sell в пятницу, сославшись на экономический спад, вызванный краткосрочным снижением продаж устройств.

Goldman Sachs понизил рейтинг акций Apple до уровня Sell после прогнозирования глубокого спада потребительского спроса на протяжении всего 2020 года. Средние цены на гаджеты компании снизятся на фоне экономического спада, а важный сервисный бизнес Apple замедлится и остановится в 2021 году, добавили аналитики.Банк понизил целевую цену акций Apple до $233, что означает снижение почти на 20% по сравнению с закрытием в четверг. Пересмотр в сторону понижения является третьим по счету для акций Apple с 17 февраля.Продажи флагманского смартфона Apple снизятся на 36% во II квартале, после чего будет процесс восстановления и к IV кварталу спад составит 2%, считают в Goldman Sachs. Производство ключевого продукта купертинской компании сталкивается с беспрецедентной угрозой нарушения глобальной цепочки поставок, вызванной вспышкой коронавируса.Apple стала одной из первых компаний, заявивших о негативном влиянии коронавируса на бизнес. В середине февраля купертинская корпорация предупредила, что вспышка COVID-19 отрицательно скажется на выручке компании из-за снижения поставок iPhone во всем мире и падения спроса в Китае.В недавнем квартальном прогнозе Apple озвучила ожидания по выручке в размере от $63 миллиардов до $67 миллиардов, но тогда отражалась информация на основе оптимальной оценки темпа возвращения к привычному графику работы. Последствия эпидемии особенно болезненны для Apple, поскольку в Китае сконцентрированы основные мощности ее производственных партнеров.Следующее поколение флагманского устройства Apple вполне может стать одним из самых важных за многие годы. Компании важно выпустить iPhone, который может в полной мере использовать беспроводные сети пятого поколения. Однако аналитики банка ожидают, что и другие устройства Apple столкнутся с падением продаж в течение года.Прошлые спады свидетельствуют о том, что средняя цена продуктов Apple в ближайшей перспективе будет снижаться вплоть до 2021 года, добавила команда аналитиков банка. Более низкие, чем обычно, доходы могут даже привести к тому, что Apple не станет прибегать к внедрению чипов 5G в следующие поколения iPhone, так как потребители ищут более дешевые устройства.Несмотря на мрачную перспективу, эксперты Goldman не думают, что препятствия повлияют на лояльных пользователей техники Apple. Но экономический кризис, следующий за пандемией коронавируса, вынудит потребителей не спешить менять свою технику, вместо этого либо сохраняя свои старые модели смартфонов, либо выбирать среди ассортимента Apple что-то подешевле.Технический гигант, возможно, уже на шаг впереди прогнозов Goldman. Apple недавно представила недорогой смартфон iPhone SE за $399 в качестве альтернативы своим флагманам с более высоким ценником. Первые девайсы с поддержкой 5G, как ожидается, будут показаны осенью, но некоторые эксперты опасаются, что удар коронавируса на мировое производство может задержать анонс.Главный производственный партнер Apple, компания Foxconn Technology Group, сообщил инвесторам, что потерял время из-за карантина и остановок производственных линий во время вспышки коронавируса в Китае. Но с учетом того, что до запуска первых опытных сборочных линий в июне остались месяцы, Foxconn все еще может уложиться в срок, заявил глава отдела по связям с инвесторами Алекс Янг в ходе закрытой телефонной конференции, организованной Goldman Sachs.Foxconn также входит в число производителей, борющихся с последствиями вспышки вируса, в результате которой были нарушены цепочки поставок и упал спрос. Компания заявила, что ликвидировала нехватку рабочей силы и теперь вернулась к нормальной сезонной производительности. Но пока неясно, как компания справлялась с этой проблемой в марте, когда карантин, объявленный правительством, привел к беспрецедентным потрясениям в глобальной цепи поставок.Несмотря на то что Foxconn восстановила работу, месячный перерыв поставил под угрозу ранее запланированный график запуска нового iPhone. Представитель тайваньского вендора сообщил, что компаний работает вместе с инженерами Apple в попытке наверстать упущенное время и есть вероятность успеть вовремя. Однако, если в ближайшие несколько недель случится задержка, релиз нового смартфона купертинской компании все же придется отложить.