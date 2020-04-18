В Госдепартаменте США рассказали о состоявшемся телефонном разговоре между главой ведомства Майком Помпео и главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В Госдепартаменте США рассказали о состоявшемся телефонном разговоре между главой ведомства Майком Помпео и главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.Во время беседы речь шла о контроле над вооружениями. Представитель американского ведомства отметил, что Китай также должен принять участие в переговорах. Они должны быть основаны на представлении президента США Дональда Трампа о трехстороннем соглашении по контролю над вооружениями.Кроме вышеназванной темы, Лавров и Помпео обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию с задержанием граждан США.Разговор не обошел стороной и коронавирус. Представители ведомств обсудили следующие шаги касательно диалога по вопросу о стратегической безопасности на фоне пандемии, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на заявление Госдепартамента США.Консультации между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности прошли в январе 2020 года в Вене. Российскую сторону возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, американскую — помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.В ноябре 2019 года Трамп говорил, что Штаты хотели бы заключить с Россией и Китаем новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.