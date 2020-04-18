Пакет мер по поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии, предложенный Владимиром Путиным, сегодня на пленарном заседании в приоритетном порядке рассмотрела Государственная дума.

Пакет мер по поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии, предложенный Владимиром Путиным, сегодня на пленарном заседании в приоритетном порядке рассмотрела Государственная дума. В бюджет внесены поправки для того, чтобы регионы могли получить помощь, уточнен порядок начисления выплат безработным, от налогов освобождены надбавки врачам, которые борются с коронавирусом.Работа над поправками ко второму чтению, кажется, не прекращалась все последние трое суток. И проекты депутатам раздают только перед самым пленарным заседанием."Андрей Михайлович Макаров работал вместе с министерством финансов правительства прошедшие несколько дней практически круглосуточно. Мы выходим на решения, которые предоставляют большие возможности регионам. Это все делается для того, чтобы регионы могли оказывать помощь эффективно предприятиям. Для того, чтобы могли решать свои вопросы, связанные с выплатами заработных плат", — заявил Вячеслав Володин, спикер Госдумы.Председатель нижней палаты говорит о госгарантиях по зарплатным кредитам, о взаимных кредитах, которыми регионы могут друг друга поддерживать. При необходимости. То, что предложил президент и то, что нужно делать немедленно."Сейчас эти гарантии будут в полном объеме действовать. Никто их не сможет отзывать. И в результате банки смелее под такие гарантии смогут выдавать деньги предприятиям на реализацию проектов", — убежден Анатолий Аксаков, глава думского комитета по финансовому рынку.То есть, предприятиям не надо будет закладывать имущество или другие свои активы. А это позволит увереннее стартовать сразу после снятия ограничений, быстрее вернуть утраченные на рынке позиции.Конечно, государство поддержит и самих граждан. Тех, кто оказался в вынужденном простое из-за остановки предприятия."Задача состоит в том, чтобы субсидировать те самые затраты на выплату заработной платы в нынешних условиях компаний, предприятий. А также выплачивать прямо не ниже прожиточного минимума ежемесячно заработную плату", — говорит Валентин Шурчанов, заместитель главы фракции КПРФ.И тех, кто вовсе потерял работу. Их семьи получат адресные пособия и выплаты, причем без учета дохода за прошлый год — исходя из доходов на момент подачи заявления."Мы убираем необходимость предоставлять соответствующие данные тому члену семьи, кто является на день подачи заявления безработным. Он не даёт данные о том, сколько он зарабатывал. И это позволяет гораздо большим семьям претендовать на помощь со стороны государства. Имея одного, двух или более детей в возрасте и до полутора лет, и до трех лет, и до семи лет", — пояснил Ярослав Нилов, заместитель главы фракции ЛДПР.Надбавки врачам, которые борются сейчас за жизни заболевших, не будут облагаться подоходным налогом. Как и расходы предприятий на закупку защитных масок, перчаток и тестов на коронавирус. Эти средства вычтут из налогооблагаемой прибыли.Еще президент предложил снизить ипотечную ставку до 6.5% годовых. Все что выше – субсидирует государство. Речь о новостройках. Если стоимость квартиры до 8 миллионов рублей — в Москве и Петербурге, или до 3 миллионов рублей – в регионах. Обратиться за такой ипотекой можно до 1 ноября этого года."Предоставлены ипотечные каникулы тем, кто платит за ипотеку, и чтобы новая ипотека была доступной для людей, дешевой. Ипотека может, как и жилищное строительство и вообще строительство, может стать определённый трамплином для того, чтобы всё-таки экономика двигалась вперед", — отметил Александр Жуков, первый заместитель спикера Госдумы.На все эти изменения правительство готово потратить колоссальные средства."В 200 миллиардов президент оценил ту помощь, которая будет оказана субъектам Федерации в ближайшее время и в 200 миллиардов мы можем оценить ту помощь, которую получат в той или иной форме предприятия, организации. Это, разумеется не последние и не конечные цифры. Президент сказал, что по мере развития кризиса будут приниматься необходимые решения", — напомнил Андрей Исаев, первый заместитель главы фракции "Единая Россия".План правительственных часов, конечно, тоже пересмотрели. На Охотный ряд будут вызывать министров по оперативной необходимости — в зависимости от того, как идёт борьба с вирусом. Ну, и от краткосрочных весенних отпусков парламентарии отказались. Не время для отдыха.Депутаты — в жестких временных рамках. В зале пленарных заседаний отключена система кондиционирования. Тоже, своего рода противовирусная мера. Работать можно по два, ну, максимум, три часа. Сегодня успели всё рассмотреть. И теперь пакет законопроектов отправляется в Совет Федерации.