В столичном главке рассказали, что журналистам цифровые пропуска не нужны. Также их получение не требуется государственным, муниципальным служащим, судьям, адвокатам и охранникам. Такая информация приводится на сайте ГУ МВД России по Москве.

В столичном главке рассказали, что журналистам цифровые пропуска не нужны. Также их получение не требуется государственным, муниципальным служащим, судьям, адвокатам и охранникам. Такая информация приводится на сайте ГУ МВД России по Москве.Ранее в Союзе журналистов России заявили, что сотрудники дорожно-патрульной службы не приняли у них удостоверения и потребовали предъявления кода, подтверждающего право на передвижение по городу. В настоящий момент до всех наружных нарядов доведена информация о том, что журналистам получение цифрового пропуска не требуется, сообщает столичный главк МВД.В ведомстве отметили, что сотрудники полиции продолжают в ежедневном режиме патрулировать улицы и общественные места города.С 15 апреля в Москве и Подмосковье для любых поездок введены цифровые пропуска. Их проверяют выборочно. Ранее сообщалось, что поэтапно будет введена автоматическая проверка пропусков посредством транспортных и социальной карт.