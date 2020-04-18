Шведский нападающий Златан Ибрагимович решил остаться в Милане и в ближайшее время продлит контракт. Ранее сообщалось о желании 38-летнего футболиста покинуть итальянский клуб.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович решил остаться в "Милане" и в ближайшее время продлит контракт. Ранее сообщалось о желании 38-летнего футболиста покинуть итальянский клуб.Златан Ибрагимович вернулся в "Милан" после более чем восьмилетней паузы и заключил контракт до июня 2020 года. До паузы, вызванной пандемией коронавируса, Здатан успел сыграть 10 встреч, в которых забил четыре мяча. Однако появились разговоры об его разногласиях с руководством и возможном уходе из команды.Но как сообщает ТАСС, Златан Ибрагимович решил остаться в "Милане" и намерен заключить новый контракт. Сам Златан рассчитывает на большие кадровые перемены в команде.