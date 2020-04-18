Перед Пасхой во многих регионах закрыты кладбища, исключение только для похорон. Наш корреспондент решил посмотреть, как в стране работают ритуальные агентства и какие проблемы возникают у людей, которые потеряли своих близких.

Перед Пасхой во многих регионах закрыты кладбища, исключение только для похорон. Наш корреспондент решил посмотреть, как в стране работают ритуальные агентства и какие проблемы возникают у людей, которые потеряли своих близких.Защитные комбинезоны, маски, перчатки — сотрудники похоронных служб в период пандемии соблюдают все меры предосторожности. Бригады ритуальных компаний, несмотря на карантинные меры, продолжают работу в круглосуточном режиме."В сложившейся ситуации мы закупили весь необходимый инвентарь: костюмы, очки, маски — все самое необходимое, чтобы обезопасить клиента и наших сотрудников. Чтобы помогать людям в трудную минуту, мы сделали одну из наших услуг бесплатной — это доставка тела в морг. В любое время заказчик может нам позвонить, и наша команда приедет", — рассказывает Галина Рублёва, директор специализированной службы "УфаРитуал".В большинстве российских городов кладбища сейчас закрыты в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Исключения только для погребения усопших. В родительский день в этом году на погосты, скорее всего, тоже будет не попасть, причина все та же – карантинные меры в связи с распространением COVID-19. Но и здесь ритуальные компании готовы прийти на помощь."Компании могут организовывать благоустройство, уход, уборку. Это и очистка участка от опавшей листвы, приведение в порядок памятников, надмогильного холма, то есть фактически благоустройство каждого конкретного участка", — говорит Павел Сосновый, владелец ритуального агентства.Чтобы минимизировать личные контакты родственников умершего человека и агентов ритуальных компаний, почти по всей стране введена удаленная система коммуникаций.Родственники усопшего могут в режиме онлайн обсудить с агентом детали церемонии, заказать похоронные принадлежности, а также оформить все необходимые документы."Заказ ритуальных товаров, выбор места на кладбище, выбор самого кладбища или крематория — сейчас все это переведено в формат видеосвязи", — отмечает Павел Сосновый.Еще до начала пандемии многие компании стали разрабатывать услугу онлайн-прощания с усопшим для тех, кто не мог по каким-либо причинам присутствовать на похоронах лично. Сейчас, в период карантинных мер, эта услуга становится все больше востребованной."Этой услуге надо было быть и раньше. Потому что были случаи, что родные и близкие были где-то за границей, кто-то болел, кто-то был в командировке, — продолжает Галина Рублёва. — Как это работает? Мы заранее обговариваем, через какую платформу мы будем связываться; создаем группу из тех, кто не смог приехать, и делаем трансляцию или из дома, или уже с кладбища".Использование возможностей глобальной сети в условиях пандемии недооценивать нельзя. Современные технологии помогают людям связываться в различных обстоятельствах. И сегодня это как никогда актуально.