Нападающий мадридского Реала Карим Бензема не исключил своего возвращении в Лион, воспитанником которого он является. Французский футболист может завершить карьеру в родном клубе.

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема не исключил своего возвращении в "Лион", воспитанником которого он является. Французский футболист может завершить карьеру в родном клубе."Всем своим успехам я обязан "Лиону". Наибольших успехов я добился в "Реале". Пока я не думаю о возвращении в родной клуб. Но карьеру бы я хотел завершить в "Лионе", — приводит слова 32-летнего нападающего РИА Новости.Карим Бензема с 2009 года выступает за "Реал", в составе которого он четыре раза выиграл Лигу чемпионов и трижды стал чемпионом Испании.