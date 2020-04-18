Компания Mail.Ru Group объявила о запуске защищенного почтового сервиса для крупного бизнеса

Компания Mail.Ru Group объявила о запуске защищенного почтового сервиса для крупного бизнеса. Новое решение построено на базе Mail.Ru - такие ящики есть у многих россиян, а значит, сотрудникам организаций не придется переучиваться, и они смогут быстрее привыкнуть к интерфейсу.В отличие от потребительской версии, новый инструмент адаптирован для нужд корпораций. Программа интегрируется в ИТ-инфраструктуру бизнеса, обеспечивая безопасную коммуникацию между сотрудниками, а также доступ к их учетным записям и корпоративным данным. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на представителей Mail.Ru Group.Для работы используются только собственные серверы компании-заказчика. Новый сервис синхронизируется с учетными записями (Active Directory) внутренними каталогами и другими локальными системами.Адресная книга корпоративной почты Mail.Ru дает подробную информацию о сотрудниках, включая их должность, телефон и фотографию. Заявлена поддержка интеграции с другими сервисами Mail.Ru, в том числе с мессенджером Myteam, облаком Teambox и браузером Atom.Новый сервис доступен и на мобильных устройствах. В приложениях для iOS и Android реализованы адресная книга, органайзер для управления встречами и совместный доступ к файлам.Стоимость корпоративной почты Mail.Ru зависит от потребностей заказчика. Цена будет определяться в зависимости от таких параметров, как количество пользователей, необходимость брендирования и уровень техподдержки.