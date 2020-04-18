Магнитогорский Металлург и капитан команды Сергей Мозякин продолжают переговоры по новому контакту хоккеиста. Эту информацию подтвердил первый вице-президент хоккейного клуба Сергей Ласьков.

Магнитогорский "Металлург" и капитан команды Сергей Мозякин продолжают переговоры по новому контакту хоккеиста. Эту информацию подтвердил первый вице-президент хоккейного клуба Сергей Ласьков."Диалог между клубом и Мозякиным продолжается. Стороны достигли понимания", — приводит слова Ласькова РИА Новости.Действующий контакт 39-летнего Мозякина с "Металлургом" истекает 30 апреля, после чего олимпийский чемпион станет свободным агентом. Предыдущие попытки "Магнитки" заключить новый контракт с Сергеем завершились неудачами.