Карантинный пост выставили между Рязанской и Московской областями. Из-за того, что Москва и область лидируют по заболеваемости COVID-19, рязанские власти принимают ограничительные меры.

Карантинный пост выставили между Рязанской и Московской областями. Из-за того, что Москва и Подмосковье лидируют по заболеваемости COVID-19, рязанские власти принимают ограничительные меры.Пост установлен в Рыбновском районе, сообщают "Вести Рязань". В районе деревни Срезнево в основном останавливают автомобили из других регионов. На посту дежурят как сотрудники полиции, так и медики, которые спрашивают о состоянии здоровья и цели поездки в область.Старший инспектор по особым поручениям управления ГИБДД по Рязанской области Максим Ермаков уточнил: "Пост организован для контроля перемещений граждан и отслеживания потока машин, въезжающих в Рязанскую область. Выявления у них признаков ОРВИ, и недопущение проникновения COVID-19 на территорию области".Отметим, что ограничительные меры в регионе могут продлить до мая. Об этом сегодня сообщили региональные власти. Ситуация с распространением коронавируса пока остается сложной. По заболеваемости Рязанская область вышла на 13-е место в стране: за сутки выявлено еще 30 заболевших.Всего на 17 апреля больных с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус 217 человек. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи подозревают COVID-19 у 33 человек. Заболевшие есть во всех четырех городских округах: Рязань, Касимов, Сасово и Скопин, а также в 9-ти из 25 муниципальных районах.Но есть и хорошие новости, из больницы имени Семашко выписали еще пятерых, перенесших коронавирусную инфекцию. Общее число поборовших вирус — 9. Смертельных случаев нет.