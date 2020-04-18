Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить регулярный сбор и обобщение данных, связанных с борьбой с коронавирусом, для предоставления в правительство дважды в неделю.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить регулярный сбор и обобщение данных, связанных с борьбой с коронавирусом, для предоставления в правительство дважды в неделю.
Как передает телеканал "Россия 24", на заседании президиума Координационного совета по противодействию распространению коронавируса, председатель правительство отдал такое распоряжение министерству здравоохранения, а также промышленности и торговли.
По его словам, анализ ситуации позволит кабинету министров оперативно реагировать на изменение ситуации и направлять ресурсы туда, где они особенно необходимы.
Мишустин сообщил, что по его распоряжению в 60 больницах России дополнительно будут развернуты 45 тысяч коек. Он напомнил, что для их оснащения из казны в регионы выделены более 36 миллиардов рублей.
Глава кабмина потребовал максимально оперативно завершать ремонт дорог, ведущих к больницам, отметив, что часть из более, чем 800 магистралей, ведущих к медицинским учреждениям, уже приведены в хорошее состояние.
Премьер-министр также уведомил всех, что для работающих пенсионеров срок дистанционной выдачи больничных продлевается до 30 апреля.
В России отмечены 32 008 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, 4070 из них за минувшие сутки. 2590 человек выздоровело, 273 умерло.