Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить регулярный сбор и обобщение данных, связанных с борьбой с коронавирусом, для предоставления в правительство дважды в неделю.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить регулярный сбор и обобщение данных, связанных с борьбой с коронавирусом, для предоставления в правительство дважды в неделю.Как передает телеканал "Россия 24", на заседании президиума Координационного совета по противодействию распространению коронавируса, председатель правительство отдал такое распоряжение министерству здравоохранения, а также промышленности и торговли.По его словам, анализ ситуации позволит кабинету министров оперативно реагировать на изменение ситуации и направлять ресурсы туда, где они особенно необходимы.Мишустин сообщил, что по его распоряжению в 60 больницах России дополнительно будут развернуты 45 тысяч коек. Он напомнил, что для их оснащения из казны в регионы выделены более 36 миллиардов рублей.Глава кабмина потребовал максимально оперативно завершать ремонт дорог, ведущих к больницам, отметив, что часть из более, чем 800 магистралей, ведущих к медицинским учреждениям, уже приведены в хорошее состояние.Премьер-министр также уведомил всех, что для работающих пенсионеров срок дистанционной выдачи больничных продлевается до 30 апреля.В России отмечены 32 008 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, 4070 из них за минувшие сутки. 2590 человек выздоровело, 273 умерло.