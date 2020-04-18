Известный адвокат Екатерина Гордон готова представлять актрису Агату Муцениеце в бракоразводном процессе. Правозащитница считает, что артистка может претендовать на часть имущества Павла Прилучного.

Известный адвокат Екатерина Гордон готова представлятьактрису Агату Муцениеце в бракоразводном процессе. Правозащитница считает, чтоартистка может претендовать на часть имущества Павла Прилучного.Екатерина Гордон подчеркнула, что при разделе совместнонажитых богатств неважно на кого именно они были оформлены. Все купленное вбраке подлежит разделу. "Но если вдруг окажется, что, к примеру, дом былоформлен на маму Прилучного, вот тогда начнутся сложности", – рассудил адвокат.Гордон верит словам Муцениеце. Екатерина считает, что Агатенадо действовать. Необходимо не только говорить о том, что муж распускает руки, но ипривлекать к разбирательству полицию, искать свидетелей, фиксировать полученныетравмы. "Если действительно Прилучный бьет, то нужно наказывать", – сказалаЕкатерина Гордон в эфире ток-шоу "Ты не поверишь!" на канале .Добавим, ранее журналисты выяснили, что Павел Прилучный,покупая недвижимость для своей семьи, оформлял ее только на себя. В бракес Муцениеце актер купил просторную квартиру в Москве и особняк в престижном подмосковномпоселке.Напомним, минувшей зимой и Павел Прилучныйобъявили о расставании. Артисты практически одновременно рассказали об этом всоцсетях. Знаменитости подчеркивали тогда, что планируют развестись мирно иостаться друзьями, ведь у них подрастают двое детей.10 Апр 2020 в 3:10 PDTМежду тем разойтись тихо артистам не удалось. Из-за пандемиикоронавируса Агата, Павел и их отпрыски были вынуждены вместе самоизолироватьсяв загородном доме. Через неделю рыдающая Муцениеце рассказала общественности,что Прилучный десять дней пьет, поднимает на нее руку и выгоняет ее с малышамииз дома.