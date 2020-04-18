Утекшие чертежи обещают iPhone 12 Pro Max четвертую камеру со сканером пространства, тонкие рамки вокруг экрана, поддержку 5G и умный коннектор

На YouTube-канале EverythingApplePro вышел "обзор" смартфона iPhone 12 Pro Max, анонс которого ожидается только осенью. Правда, блогеры рассмотрели даже не прототип, а болванку устройства, которая была распечатана на 3D-принтере на основе утекших схематических чертежей.CAD-файл предоставил журналист Макс Вайнбах, который редко ошибается относительно будущих новинок Apple и Samsung. Тот, в свою очередь, получил его от неназванного источника среди производителей аксессуаров.Утечка — если она верна — подтвердила главную догадку о дизайне следующего айфона. В соответствии с недавним сообщением Bloomberg, новая модель позаимствует у iPad Pro 2020 угловатый корпус с острыми гранями. Сам он заметно "похудеет" в сравнении с iPhone 11 Pro Max: с 8,1 до 7,4 мм.Толщина рамок уменьшится на целых 40% со всех четырех сторон: с 2,5 до 1,5 мм, что высвободит намного больше места для дисплея. Диагональ OLED-экрана, предположительно, увеличится с 6,5 до 6,7 дюйма.Квадратный фотомодуль станет чуть толще, за счет чего камеры будут меньше выпирать из бугорка. Каждый из объективов увеличится в диаметре, что может свидетельствовать об аппаратном обновлении массива камер и датчиков.Компанию трем камерам iPhone 12 Pro Max составит лидар — лазерный дальномер с функцией сканирования окружающего пространства. Как на новых iPad Pro, новый сенсор поможет открыть новые возможности для приложений дополненной реальности, позволит точнее захватывать движения людей и располагать виртуальные объекты на экране.Помимо этого, на рендере можно увидеть более широкие антенные линии по бокам (скорее всего, для поддержки 5G-подключения) и нечто похожее на Smart Connector. Появление "умного" коннектора, который позволяет легко подключать клавиатуры и другие аксессуары, ждут в айфонах уже более пяти лет. Судя по изображениям, он появится на месте лотка для SIM-карт, который переедет на противоположный торец.Как ожидается, Apple представит новую линейку осенью. Помимо 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max, будут анонсированы две модели с 6,1-дюймовым дисплеями и одна компактная на 5,4 дюйма.Ранее на этой неделе компания показала второе поколение смартфона iPhone SE: с внешностью iPhone 8, процессором iPhone 11 Pro и ценой 40 тысяч рублей.