Донские поля под угрозой. После теплой зимы в регионе ожидают нашествие саранчи. Только в Заветинском районе потомство вредного насекомого обнаружили на площади в 400 гектаров.

Донские поля под угрозой. После теплой зимы в регионе ожидают нашествие саранчи. Только в Заветинском районе потомство вредного насекомого обнаружили на площади в 400 гектаров.Специалисты Россельхозцентра выяснили, что личинки мароккской саранчи хорошо перенесли зиму в Ростовской области. Поэтому рост ее численности вполне оправдан. Как отмечает ГТРК "Дон-ТР", если в настоящее время вредителя не начать уничтожать, то саранча быстро расправит крылья, в прямом смысле. Тогда бороться с ней будет гораздо сложнее. Известно, что нашествие саранчи стремительно уничтожает посевы.Как ранее сообщалось, Китаю грозит нашествие саранчи. Стаи прожорливых насекомых уже прошлись по Восточной Африке, Пакистану и Индии. Ранее китайские власти заявили, что угроза для КНР невелика, однако, по информации государственного агентства лесного хозяйства, в середине февраля Минсельхоз принял решение о постоянном мониторинге перемещений саранчи и подготовке к принятию экстренных мер.