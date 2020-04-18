Строительство смоленского госпиталя выходит на финишную прямую. Завершить возведение инфекционного госпиталя для борьбы с коронавирусной инфекцией планируют к 30 апреля. Аналогичные Центры строят в шестнадцати городах страны.

Строительство смоленского госпиталя выходит на финишную прямую. Завершить возведение инфекционного госпиталя для борьбы с коронавирусной инфекцией планируют к 30 апреля. Аналогичные Центры строят в шестнадцати городах страны.На стройке занято более 950 человек. Рабочие трудятся круглосуточно в три смены. Многофункциональный центр в Смоленске имеет неповторимую форму — буквы S. Из-за особого рельефа местности здание укрепляется большим числом подпорных конструкций и сетей. Полностью возвести коробку больницы удалось за 17 дней. В настоящее время специалисты прокладывают инженерные сети.Исполнительный директор подрядной организации Анатолий Алексеев рассказал: "Установлено 95 окон, система кондиционирования. Гомогенный линолеум уложим особым образом. Сейчас строители занимаются отоплением, электричеством, вентиляцией. В строительстве используем панели медицинского назначения – они не горят, их можно мыть и дезинфицировать".Как информирует ГТРК "Смоленск", в каждой палате будет свой санузел, помещения оборудованы по всем нормам безопасности. Реанимация займет второй этаж, там уже проложена особая система очищения воздуха.Сразу после открытия госпиталя начнется прием пациентов с COVID-19 в инфекционное отделение. Однако, как только эпидемиологическая обстановка в регионе и стране пойдет на спад, отделение поменяет профиль.