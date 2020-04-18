Столичные клиники справляются с наплывом пациентов - ситуация напряженная, но не критичная. Запас больничных коек в городе есть. Об этом и многом другом рассказал Сергей Собянин в эксклюзивном интервью. Мэр также подвел некоторые итоги первой недели пропускного режима, а еще ответил на вопрос - могут ли усилить карантинные меры.
Столичные клиники справляются с наплывом пациентов — ситуация напряженная, но не критичная. Запас больничных коек в городе есть. Об этом и многом другом рассказал Сергей Собянин в эксклюзивном интервью. Мэр также подвел некоторые итоги первой недели пропускного режима, а еще ответил на вопрос — могут ли усилить карантинные меры.
— Правда ли, что учреждения московского здравоохранения находятся на пределе возможностей?
— На сегодня задействовано уже 37 больниц. В основном это федеральные или больницы города Москвы. Более того, у нас еще примерно столько же клиник готовы вступить в борьбу с коронавирусом. Мы сейчас рассчитываем график их ввода, обеспечения больных необходимой медицинской помощью. Мы предполагали, что на конец этой недели, начало следующей у нас будет рост госпитализаций в 3-4 раза выше. Этого не произошло, слава Богу. Мы даже пролонгируем график ввода новых объектов, возможно, что часть из них и не понадобится.
У нас на сегодня есть запас нескольких тысяч больничных коек, которые спокойно справляются с этим объемом, как я уже сказал. Еще примерно такой же объем, порядка 15 тысяч коечного фонда, готовы дополнительно включиться в эту программу, поэтому дефицита никакого нет. Мы исходим из того периода, когда находились в таком плотном состоянии с точки зрения, что количество тяжелобольных прибавлялось, и клиники работали не совсем на пределе, но на грани этого предела. Мы ушли от этой ситуации.
— Уже несколько дней Москва живет в новом режиме — в пропускном. Как вы оцениваете предварительные итоги?
— Транспортный поток уменьшился на полмиллиона человек. Это очень хороший эффект. Сейчас мы дочищаем пропуска, смотрим те и ликвидируем, которые были заявлены с нарушением установленных правил или их данные, которые были введены, не соответствуют тем требованиям, которые мы предъявляли. Будем дальше донастраивать этот механизм. Он позволяет нам постепенно при необходимости ужесточать этот режим.
— При каких обстоятельствах можно ожидать, что меры будут ужесточены?
— Меры будут ужесточаться, если мы увидим, что нарастает количество нарушений со стороны граждан или предприятий. Все инструменты для этого есть. Принят федеральный административный кодекс, изменение в уголовном законодательстве федеральное, региональное изменение и так далее. Должен сказать, что подавляющее большинство москвичей соблюдает тот режим самоизоляции, который был установлен органами государственной власти.