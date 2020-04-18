Столичные клиники справляются с наплывом пациентов - ситуация напряженная, но не критичная. Запас больничных коек в городе есть. Об этом и многом другом рассказал Сергей Собянин в эксклюзивном интервью. Мэр также подвел некоторые итоги первой недели пропускного режима, а еще ответил на вопрос - могут ли усилить карантинные меры.

Столичные клиники справляются с наплывом пациентов — ситуация напряженная, но не критичная. Запас больничных коек в городе есть. Об этом и многом другом рассказал Сергей Собянин в эксклюзивном интервью. Мэр также подвел некоторые итоги первой недели пропускного режима, а еще ответил на вопрос — могут ли усилить карантинные меры.— Правда ли, что учреждения московского здравоохранения находятся на пределе возможностей?— На сегодня задействовано уже 37 больниц. В основном это федеральные или больницы города Москвы. Более того, у нас еще примерно столько же клиник готовы вступить в борьбу с коронавирусом. Мы сейчас рассчитываем график их ввода, обеспечения больных необходимой медицинской помощью. Мы предполагали, что на конец этой недели, начало следующей у нас будет рост госпитализаций в 3-4 раза выше. Этого не произошло, слава Богу. Мы даже пролонгируем график ввода новых объектов, возможно, что часть из них и не понадобится.У нас на сегодня есть запас нескольких тысяч больничных коек, которые спокойно справляются с этим объемом, как я уже сказал. Еще примерно такой же объем, порядка 15 тысяч коечного фонда, готовы дополнительно включиться в эту программу, поэтому дефицита никакого нет. Мы исходим из того периода, когда находились в таком плотном состоянии с точки зрения, что количество тяжелобольных прибавлялось, и клиники работали не совсем на пределе, но на грани этого предела. Мы ушли от этой ситуации.— Уже несколько дней Москва живет в новом режиме — в пропускном. Как вы оцениваете предварительные итоги?— Транспортный поток уменьшился на полмиллиона человек. Это очень хороший эффект. Сейчас мы дочищаем пропуска, смотрим те и ликвидируем, которые были заявлены с нарушением установленных правил или их данные, которые были введены, не соответствуют тем требованиям, которые мы предъявляли. Будем дальше донастраивать этот механизм. Он позволяет нам постепенно при необходимости ужесточать этот режим.— При каких обстоятельствах можно ожидать, что меры будут ужесточены?— Меры будут ужесточаться, если мы увидим, что нарастает количество нарушений со стороны граждан или предприятий. Все инструменты для этого есть. Принят федеральный административный кодекс, изменение в уголовном законодательстве федеральное, региональное изменение и так далее. Должен сказать, что подавляющее большинство москвичей соблюдает тот режим самоизоляции, который был установлен органами государственной власти.