Режиссер и актер Владимир Машков надеется, что скоро ситуация с распространением коронавирусной инфекцией нормализуется. Артисты смогут вернуться к нормальной работе.

Режиссер и актер Владимир Машков надеется, что скороситуация с распространением коронавирусной инфекцией нормализуется. Артистысмогут вернуться к нормальной работе.Уханьская зараза заставила знаменитость понервничать. Дочьрежиссера, актриса Мария Машкова, долгое время не могла вернуться на родину изСША. Дома артистку ожидали супруг и отпрыски. В Россию наследница Владимирапопала только с третьей попытки.Режиссер продолжает трудиться даже на карантине. Машковзанимается саморазвитием, а также общается со студентами. С подопечнымизнаменитость проводит онлайн-беседы.Владимир Машков подчеркнул, что деньги в данной ситуациизаботят его меньше всего. Артист мечтает, чтобы пандемия наконец отступила. "Деньги– это временная вещь. Если будем работать – значит, они обязательно появятся",– сказал режиссер в эфире ток-шоу "Ты не поверишь!" на канале .Напомним, 11 апреля на сцене Большого театра прошелтрехчасовой концерт. Мероприятие посвятили медикам, которые сейчас сражаются скоронавирусной инфекцией. Выступление знаменитостей транслировали в прямомэфире. Владимир Машков был частью концерта. Режиссер читал стихи.