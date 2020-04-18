Режиссер и актер Владимир Машков надеется, что скоро
ситуация с распространением коронавирусной инфекцией нормализуется. Артисты
смогут вернуться к нормальной работе.
Режиссер и актер Владимир Машков надеется, что скоро
ситуация с распространением коронавирусной инфекцией нормализуется. Артисты
смогут вернуться к нормальной работе.
Уханьская зараза заставила знаменитость понервничать. Дочь
режиссера, актриса Мария Машкова, долгое время не могла вернуться на родину из
США. Дома артистку ожидали супруг и отпрыски. В Россию наследница Владимира
попала только с третьей попытки.
Режиссер продолжает трудиться даже на карантине. Машков
занимается саморазвитием, а также общается со студентами. С подопечными
знаменитость проводит онлайн-беседы.
Владимир Машков подчеркнул, что деньги в данной ситуации
заботят его меньше всего. Артист мечтает, чтобы пандемия наконец отступила. "Деньги
– это временная вещь. Если будем работать – значит, они обязательно появятся",
– сказал режиссер в эфире ток-шоу "Ты не поверишь!" на канале .
Напомним, 11 апреля на сцене Большого театра прошел
трехчасовой концерт. Мероприятие посвятили медикам, которые сейчас сражаются с
коронавирусной инфекцией. Выступление знаменитостей транслировали в прямом
эфире. Владимир Машков был частью концерта. Режиссер читал стихи.