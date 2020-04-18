В традиционном пасхальном послании духовенству и прихожанам Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал не унывать и не поддаваться панике в сложившейся из-за коронавируса ситуации.

В традиционном пасхальном послании духовенству и прихожанам Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал не унывать и не поддаваться панике в сложившейся из-за коронавируса ситуации."Никакие внешние ограничения не должны расторгнуть наше единство", — подчеркнул предстоятель РПЦ, напомнив, что у всех членов церкви "одно сердце и одна душа"."Вера дает нам силу жить и с помощью Божией преодолевать различные недуги и испытания, в том числе и то, что пришло в нашу жизнь через распространение опасного вируса", — указал патриарх Кирилл. Он призвал верующих в это время испытаний относиться с любовью, помогать и поддерживать друг друга, а также усиленно молиться об исцелении тех, кто заболел, передает "Интерфакс".Ранее патриарх из-за угрозы распространения коронавируса призвал верующих на Пасху оставаться дома, чтобы не нарушать режим самоизоляции. Все богослужения будут транслироваться онлайн. В Москве и Подмосковья из-за жестких ограничительных мер богослужения в храмах проходят без участия прихожан.