В студии программы 60 минут автор романа Зулейха открывает глаза, по которому сняли одноименный сериал, прокомментировала шквал критики, обрушившийся на экранизацию. Также свое мнение по поводу происходящего высказал режиссер киноленты Егор Анашкин.

Вышедший на телеканале "Россия 1" сериал "Зулейха открывает глаза", вопреки всем ожиданиям, вызвал шквал критики и негативных реакций. Встречались мнения, что это "антироссийский продукт в красивой обложке", чуть ли не американская пропаганда. В эфире "60 минут" автор одноименного романа, положенного в основу фильма, Гузель Яхина дала свои комментарии по поводу происходящего: "Я не ожидала, что будет столько критики от людей в России".Писательница напомнила, что роман был создан пять лет назад. Все эти годы, отметила она, в Татарстане были эмоциональные реакции, поэтому не стало неожиданностью, что и фильм вызвал споры в республике. Но то, что в России будет столько негативных отзывов, Гузель не ожидала:"Я писала книгу с любовью к героям, с любовью к татарскому миру, ко всем, кто пострадал в жерновах этих лет, с любовью к раскулаченной Зулейхе и Игнатову, тоже ставшему жертвой режима, хотя сам служил ему".По поводу волны критики, обрушившейся на исполнительницу главной роли Чулпан Хаматову, Гузель сказала: "Чулпан — необыкновенно чистый и сильный человек. Она так много делает добра, что кажется совершенно диким замахиваться на нее".Писательница призналась: самый большой комплимент, услышанный ею за рубежом, это то, что многие видят в романе отсутствие ярко выраженной позиции и ненависти, поэтому читателю кажется, что роман рассказывает спокойно и достаточно объективно о происходящем в те суровые годы."Если мои книги помогут зарубежному читателю чуть больше понять события раннего советского периода и чуть больше полюбить нашу историю, я была бы счастлива", — подчеркнула Яхина.По мнению писательницы, мы еще не раз будем обращаться к нашей истории и переоценивать ее. "Наверное, нужно много раз пройти одни и те же круги, чтобы из них вырваться", — считает она.Автор "Зулейхи" отметила, что получившийся фильм ей очень понравился:"Я не ожидала такого и счастлива, что этим проектом занялся Егор Анашкин. Им соблюдена мера страшного и светлого, жестокого и радостного — я рада, что удалось эти вещи совместить. Очень довольна тем, что получилось".В свою очередь режиссер фильма Егор Анашкин, вышедший в прямой эфир со студией, отметил, что драма, которую он снял, не про политику. Этот фильм, с одной стороны, про слабую татарскую женщину из глухой деревни, которая нашла в себе силы и мужество все пережить и простить своего врага. С другой стороны, это история о силе человеческого духа, об ответственности каждого человека за то, что происходит.Режиссер признался, что не столкнулся с потоком негатива после выхода фильма на экраны. Анашкин считает, что мнения могут быть разные. "Можно и к негативу относиться с уважением", — отметил он. Больше всего режиссера телесериала "Зулейха открывает глаза" удивляют люди, которые имеют "какую-то индульгенцию" на то, что они — истина в последней инстанции."Как будто они стояли со свечкой и знают, как все происходило", — возмущен Анашкин.По мнению автора сериала, не стоит отрицать историю России:"Надо признать, что у нас был ужасный исторический период в стране: убивали людей, ссылали в Сибирь. Это надо признать и смириться".Известный кинорежиссер Алексей Учитель, снявший не менее резонансную картину "Матильда", также поддержал создателей сериала "Зулейха открывает глаза". Он считает, что искать примирительных мотивов в кино невозможно. Есть авторское видение и есть замечательная книга Гузель Яхиной."Я считаю кинематографическим подвигом экранизировать этот роман. Это дико сложное дело: поставить фильм с таким масштабом, так эмоционально и высокохудожественно", — отметил Учитель, поздравив всех, кто делал эту картину.Что касается запретов, есть выданный документ под названием "Прокатное удостоверение". По словам Алексея Учителя, это означает, что в конкретном сериале не нарушены законы нашего государства. "Запретить может только государство, больше никто. Общественное мнение — это горстка людей. Им тоже надо повышать свои знания, увидеть правду и, может, поменять свой взгляд. Пусть они высказываются, а мы послушаем и вступим в дискуссию", — заключил режиссер.