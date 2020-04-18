Показатель будущей экономической активности в США в марте продемонстрировал рекордный спад, что говорит о том, что экономика может с трудом справиться с последствиями спада, вызванного вспышкой коронавируса, передает Reuters.

Показатель будущей экономической активности в США в марте продемонстрировал рекордный спад, что говорит о том, что экономика может с трудом справиться с последствиями спада, вызванного вспышкой коронавируса, передает Reuters.Организация Conference Board заявила, что индекс ведущих экономических показателей (LEI) в прошлом месяце упал на 6,7%, что стало самым большим снижением за 60-летнюю историю отслеживания индекса.Данные за февраль были пересмотрены в сторону понижения с роста на 0,1% до сокращения на 0,2%.Опрошенные агентством Reuters экономисты прогнозировали падение индекса на 7% в марте."Резкое падение LEI отражает внезапное прекращение деловой активности в результате глобальной пандемии и предполагает, что экономика США столкнется с очень глубоким спадом", — сказал Атаман Озилдирим, старший директор по экономическим исследованиям Conference Board в Вашингтоне.Федеральные и местные органы власти издали распоряжения оставаться дома, которые затронули 90% американцев, для борьбы с распространением COVID-19, потенциально смертельного респираторного заболевания, вызванного вирусом.Спад индекса стал очередным негативным показателем, опубликованным на этой неделе. По крайней мере 22 миллиона человек обратились за пособиями по безработице за последние четыре недели. Розничные продажи потерпели рекордное падение в марте, а объем промышленного производства сократился сильнее всего с 1946 года.Строительство домов рухнуло в марте со скоростью, невиданной за 36 лет. Экономисты полагают, что экономика США в I квартале сократилась самыми быстрыми темпами со времен Второй мировой войны.Индекс совпадающих индикаторов Conference Board, измеряющий текущие экономические условия, упал на 0,9% в марте после роста на 0,3% в феврале, но запаздывающий индекс вырос на 1,2% в прошлом месяце после роста на 0,3% в феврале.