Наиля Аскер-заде поговорила с министром просвещения Сергеем Кравцовым о том, когда заработают школы, а также системе образования в целом. Насколько она была готова к удаленке? Придут ли 1 сентября ученики в школы?

Наиля Аскер-заде поговорила с министром просвещения Сергеем Кравцовым о том, когда заработают школы, а также системе образования в целом. Насколько она была готова к удаленке? Придут ли 1 сентября ученики в школы?— Сергей Сергеевич, насколько наши школы и в целом система образования были готовы к так называемой удаленке?— Есть школы, где серьезные сложности и с интернетом, и с организацией обучения на дому. Для этих школ, для 1-8 классов мы дали возможность завершить учебный год. Те темы, которые в этом учебном году должны были быть пройдены, могут быть пройдены в начале следующего учебного года.Принято еще одно очень важное решение о том, что всероссийские проверочные работы будут проведены не по завершению этого учебного года, а в начале следующего.— А школьники придут 1 сентября в школу? Или возможен перенос?— Если мы все будем соблюдать требования, то, я уверен, этот период завершится, и мы 1 сентября начнем учебный год в привычном для нас формате.— Возможен перенос ЕГЭ? Когда будет приниматься решение?— Окончательное решение будет принято после майских праздников. Речи об отмене ЕГЭ не может быть, потому что он дает возможность каждому школьнику вне зависимости от того, где он проживает, показать свои результаты и поступить в тот или иной вуз.— А что касается государственной итоговой аттестации для 9 классов, она будет летом проходить?— Каждый регион, в зависимости от того, какая у него эпидемиологическая ситуация, сам устанавливает сроки проведения экзамена. И только по двум предметам, не по четырем, а по русскому языку и по математике. Срок — с 8 июня по 31 июля.— Что касается оплаты учителям, будут ли для них сохраняться надбавки, например, за классное руководство в период удаленки?— Это ключевой вопрос, никакого снижения заработных плат не может быть.— Вы сам тоже отец. Ваша дочка учится?— Учится в пятом классе. Правда, она спрашивает: "Папа, когда я пойду в школу?".— Насколько инфраструктура оказалась готова к удаленной работе? Какие выводы на будущее по ее усовершенствованию вы можете сделать сейчас?— Порядка десяти тысяч школ у нас максимально готовы, там есть устойчивый интернет, соответствующая структура. Понятно, что есть школы, где слабый интернет. Есть регионы, где интернета нет. Сегодня у нас есть максимально полная информация по каждой школе, по каждому муниципалитету, вплоть до каждого удаленного поселка. Есть инициативы, в том числе и партии "Единая Россия", по организации приобретения компьютерной техники для малообеспеченных семей, там, где есть один ноутбук, а в семье два или три ребенка. Такая работа уже идет.