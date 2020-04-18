Звезда сериала Бывшие Любовь Аксенова поделилась детскими воспоминаниями. Артистка поздравила дорогого ее сердцу человека.

Звезда сериала "Бывшие" Любовь Аксенова поделилась детскимивоспоминаниями. Артистка поздравила дорогого ее сердцу человека.Как оказалось, сегодня, 18 апреля, день рождения отмечаетбрат знаменитости Даниил. Аксенова очень близка с родственником. В ее судьбе онсыграл важную роль.Звезда сериала "Бывшие" опубликовала в личном "Инстаграм"архивное фото. На снимках запечатлены маленькие Любовь и Даниил. Дети расположилисьна полу в детской. "Проснулась с ощущением праздника сегодня. Все благодарятебе (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)",– написала Аксенова в личном "Инстаграм".Артистка подчеркнула, что именно старший брат привил ейлюбовь к хорошей музыке, а также способствовал ее популярности средиодноклассников. Любовь отметила, что Даниил многому ее научил. Звезда сериала "Бывшие"надеется, что скоро ситуация с пандемией завершится и она сможет уехать клюбимому родственнику. "К тебе в Сочи, кататься на борде, потому что ты самыйкрутой инструктор", – резюмировала Любовь Аксенова.18 Апр 2020 в 3:35 PDTстартует на ТНТ 20 апреля в 22:00мск. Ранее картину можно было смотреть онлайн по платной подписке навидеосервисе . Теленовелла рассказывает девушке Яне Мироновой из оченьбогатой семьи. Героиня наркоманка, она попадает в реабилитационный центр. Вклинике девушка знакомится с психологом Ильей. Специалист когда-то был зависим оталкоголя. Эта встреча меняет жизни героев.