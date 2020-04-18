Звезда сериала Бывшие Любовь Аксенова поделилась детскими
воспоминаниями. Артистка поздравила дорогого ее сердцу человека.
Звезда сериала "Бывшие" Любовь Аксенова поделилась детскими
воспоминаниями. Артистка поздравила дорогого ее сердцу человека.
Как оказалось, сегодня, 18 апреля, день рождения отмечает
брат знаменитости Даниил. Аксенова очень близка с родственником. В ее судьбе он
сыграл важную роль.
Звезда сериала "Бывшие" опубликовала в личном "Инстаграм"
архивное фото. На снимках запечатлены маленькие Любовь и Даниил. Дети расположились
на полу в детской. "Проснулась с ощущением праздника сегодня. Все благодаря
тебе (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)",
– написала Аксенова в личном "Инстаграм".
Артистка подчеркнула, что именно старший брат привил ей
любовь к хорошей музыке, а также способствовал ее популярности среди
одноклассников. Любовь отметила, что Даниил многому ее научил. Звезда сериала "Бывшие"
надеется, что скоро ситуация с пандемией завершится и она сможет уехать к
любимому родственнику. "К тебе в Сочи, кататься на борде, потому что ты самый
крутой инструктор", – резюмировала Любовь Аксенова.
18 Апр 2020 в 3:35 PDT
стартует на ТНТ 20 апреля в 22:00
мск. Ранее картину можно было смотреть онлайн по платной подписке на
видеосервисе . Теленовелла рассказывает девушке Яне Мироновой из очень
богатой семьи. Героиня наркоманка, она попадает в реабилитационный центр. В
клинике девушка знакомится с психологом Ильей. Специалист когда-то был зависим от
алкоголя. Эта встреча меняет жизни героев.