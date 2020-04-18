Вокалистка Татьяна Буланова еще не скоро выйдет из больницы. Медики планируют понаблюдать за состоянием знаменитости.

Вокалистка Татьяна Буланова еще не скоро выйдет избольницы. Медики планируют понаблюдать за состоянием знаменитости.По словам концертного директора певицы в Санкт-ПетербургеЛарисы Рассказовой, Татьяна Буланова все еще госпитализирована. Лечится артистка с комфортом – отдельно от других больных."Говорят, выпишут не раньше, чем через неделю", -сказал журналистам менеджер Булановой.О том, в каком состоянии сейчас Татьяна, Ларисе неизвестно.Рассказова ждет понедельника, 20 апреля. "Будет какая-то более или менеепонятная информация", – цитирует директораНапомним, певица Татьяна Буланова попала в больницу 11апреля. Медики подозревали у вокалистки инсульт, но диагноз не подтвердился.Тем не менее, несколько дней Буланова, по некоторым данным, провела вреанимации.14 Мар 2020 в 6:43 PDTКак писали "Дни.ру", навещать вокалистку не разрешают дажесамым близким. Руководство клиники опасается, что посетители могут принести вмедицинское учреждение коронавирусную инфекцию.У двое детей– 27-летний Александр Тагрин и 13-летний Никита Радимов. Пока вокалистка вбольнице, ее младший ребенок находится один в квартире. Подросток уже неделюживет самостоятельно.