Ректор Московской духовной академии, епископ Звенигородский Питирим (Творогов) рассказал о состоянии своего здоровья. Священнослужитель признался, что заразился коронавирусом.

Ректор Московской духовной академии, епископ Звенигородский Питирим (Творогов) рассказал о состоянии своего здоровья. Священнослужитель признался, что заразился коронавирусом.Соответствующее заявление епископ сделал на своем канале в Telegram. Ректор Московской духовной академии отметил, что про него "пошли гулять слухи". В целях пресечения недостоверной информации священнослужитель подтвердил, что заболел с сестрой легкой формой коронавируса.По словам епископа Звенигородского Питирима, сегодня у него произошел перелом в течении болезни — к нему вернулось обоняние. Епископ отметил, что заразился на службе, при этом он подчеркнул соблюдение в академии гигиенических норм.Священнослужитель заявил, что в храме заразиться "еще как можно". По его словам, признаки заболевания были слабыми, в обычное время он бы не обратил на них внимания. Невзирая на то, что духовная академия и так находится на карантине, епископ ушел в строжайшую самоизоляцию.Ранее сообщалось, что клирики столичных храмов продолжают заражаться коронавирусом.В связи с пандемией COVID-19 в столице закрыли кладбища. Кроме того, священнослужители призывают в этом году воздержаться от посещения церквей и самостоятельно, в домашних условиях, освятить куличи.