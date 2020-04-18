Пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден, риски от его распространения высоки, в связи с этим регионы должны задействовать все ресурсы, сообщил сегодня Владимир Путин. В режиме видеоконференции президент открыл сразу два многофункциональных медцентра в Нижнем Новгороде и Новой Москве.

Пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден, риски от его распространения высоки, в связи с этим регионы должны задействовать все ресурсы, сообщил сегодня Владимир Путин. В режиме видеоконференции президент открыл сразу два многофункциональных медцентра в Нижнем Новгороде и Новой Москве, предназначенных для лечения заболевших коронавирусом. Всего к началу мая должны быть сданы 16 таких стационаров по всей стране. Путин подчеркнул, что федеральный центр выделяет значительные средства, и напомнил губернаторам о личной ответственности за проволочки на местах.В борьбе с коронавирусом существенное усиление: в России построены два абсолютно новых инфекционных центра. В Новой Москве, куда были стянуты силы столичного стройкомплекса, и в Нижнем Новгороде, где объект возводили военные. Все сдано в рекордные сроки за несколько недель."Я искренне благодарю гражданских строителей и военнослужащих Минобороны. Врачам, медсестрам, всему медперсоналу предстоит трудная и напряженная работа. Уважаемые друзья, от всего сердца хочу пожелать вам успехов. Но сегодня, разумеется, не время для торжественных речей по поводу открытия новых объектов, хотя они нам очень нужны, и нам нужно отмечать это событие. Но нам еще очень многое нужно сделать по всей стране, в каждом регионе", — заявил президент Владимир Путин.На связи с президентом главы регионов. Ситуация и с заболеваемостью, и с готовностью принять пациентов там сильно отличается, но так быть не должно."Важно, чтобы по всей стране, не только в крупных городах и агломерациях, а в каждом регионе и территории была 100-процентная готовность. Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден. Число заболевших растет. Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов, бережного Бог бережет", — отметил глава государства.Ситуация во Владимирской области вызывает тревогу: за сутки 24 новых заболевших, острая нехватка врачей и оборудования."Существует сложность закупки сертифицированных противочумных костюмов, респираторов, очков. Сейчас мы совершаем закупку 500 кислородных клапанов, ждем поставки из КНР, но есть проблемы с поставкой оттуда. Там с самолетом сейчас возникли проблемы у поставщика", — жалуется Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области."Значит, объективные трудности, конечно, существуют. Но вы затем там и сидите, работаете, чтобы преодолевать все трудности и объективного, и субъективного характера. Вот сегодня с утра разговаривали с председателем правительства. Деньги, которые выделены для регионов, не разбираются в нужном объеме. Своевременно доводятся до регионов. Не все их осваивают вовремя. Я знаю все трудности, связанные с рынком, с оборудованием. ИВЛ — они нужны для лечения тяжело больных. Кислород подводите хотя бы к койкам специализированным. Кислород можно подводить. И можно заниматься подготовкой персонала. Активнее просто нужно действовать, активнее и быстрее. Несмотря ни на какие трудности, ни на какие сложности, каждый руководитель региона на своем месте должен понимать: к обозначенному сроку нужный объем и должного качества работа должна быть исполнена. Вот я хочу, чтобы вы все это услышали", — подчеркнул Владимир Путин.Срок, который поставил президент, 28 апреля. Объем — 95 тысяч дополнительных коек по всей России, причем специализированных — для заболевших коронавирусом."Контроль здесь должен быть постоянным. Москва столкнулась первая с этой проблемой. Но мы видим, что эта проблема уходит в регионы. И нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть, в каждом", — указал президент России.Везде своя специфика. В Татарстане достаточно существующих больниц."Мы находимся в одном из крупнейших перепрофилированных госпиталей на 1200 коек, который развернут на базе городской клинической больницы номер 7 в городе Казани", — показывает глава Татарстана Рустам Минниханов.Коми, если не считать Москву и Санкт-Петербург, среди регионов с наибольшим количеством заболевших. Под лечение пациентов с короновирусом там перепрофилируют крупнейшую больницу республики. Это почти 700 коек. Но республике в принципе нужны и новые мощности.- Конечно, в республике необходим новый современный центр инфекционной патологии до 250 коек. И если бы была ваша поддержка, то такое предложение от республики бы поступило, — говорит Владимир Уйба, врио главы Коми.- Заявки давайте, — отвечает президент РФ.- Спасибо. Заявка готова. Да, готова.- У вас отставание по каким направлениям?- Отставание сейчас идет по СИЗам, по ИВЛ и по подготовке кадров. Но к 28 апреля, как задачу поставили, задача будет выполнена.- Вот это я хотел услышать, — отмечает Владимир Путин."Вирус бьет по очагам. Сейчас вот, например, мы приняли решение полностью перевести на карантин социальные учреждения. Это как раз категория людей, которые тоже оказываются на передовой. Просили бы вас рассмотреть возможность может быть тех же доплат, которые получают медицинские работники", — обращается к президенту глава Башкирии Радий Хабиров."Хорошо. Подумаем. Но очаги, как правило возникают из-за наших недоработок. Из-за того, что что-то просмотрели. Из-за того, что где-то не проверили вовремя. Вот из-за чего", — указывает Владимир Путин.Для помощи регионам впервые созданы три реанимационных консультативных центра. Ведущие врачи федерального уровня проводят консилиумы дистанционно по каждому тяжелому пациенту в стране. Такую консультацию уже получили более 600 человек. Наибольший опыт накопила Москва. С открытием нового инфекционного центра возможности значительно увеличатся.Новая больница в Новой Москве построена буквально в чистом поле и в рекордный срок — за месяц. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня лично осмотрел больницу и поблагодарил строителей. Несмотря на скорость возведения, это не времянка, а капитальное сооружение. Новейшая больница должна прослужить более 30 лет.Но для борьбы с инфекцией нужны не только оборудованные места, но и кадры."В первую очередь для такой работы требуются бригады реанимации. Я к вам обращался с просьбой дать поручение Министерству обороны выделить для Москвы 20 бригад специалистов в области реанимации. Мы с министром обороны отработали ваше поручение и, как он доложил, они приступили к работе. Но это не означает, что мы лишаем возможности их передислокации. Наоборот, они сегодня пройдут такую специальную уже подготовку в боевом режиме и дальше по вашей команде будут направлены в любой другой регион страны", — рассказывает мэр Москвы Сергей Собянин.В регионах — от Калининграда до Камчатки — Минобороны продолжает ударными темпами строить инфекционные центры. Всего их будет 16, а получить помощь там смогут не только военные, но и гражданские."29 сутки работы ведутся круглосуточно во всех военных округах. До 30 апреля завершим строительство восьми центров в Одинцове, Подольске, Нижнем Новгороде, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Омске. До 15 мая построим оставшиеся восемь", — докладывает министр обороны Сергей Шойгу.За спиной омского губернатора строящийся инфекционный центр на 100 коек. Возводится он на территории военного госпиталя."Это историческое место, здесь стояло здание, в котором еще лечился Федор Михайлович Достоевский, а в годы Великой Отечественной войны госпиталь принимал раненых с фронта", — рассказывает губернатор Омской области Александр Бурков.Настоящая мобилизация усилий по подготовке больниц к приему заразившихся COVID-19 нужна сразу в нескольких регионах, которые заметно отстают."Сейчас министр здравоохранения сказал про Иркутскую область, Удмуртию, Забайкальский край. Меня это тревожит. В чем дело, уважаемые коллеги? На территориях работа должна вестись особенно напряженно. Хочу проинформировать вас о том, что правительство сегодня выделило более 36 миллиардов рублей. Эти средства нужно использовать эффективно, аккуратно и в высшей степени рачительно. При этом напомню, что на поддержку регионального здравоохранения ранее уже были направлены значительные ресурсы — более 50 миллиардов рублей", — заявил президент Владимир Путин.Средства выделены и на дополнительную поддержку медсестрам и врачам — от 25 тысяч до 80 тысяч рублей в соответствии с квалификацией. И эти деньги прописаны отдельной строкой."Вновь обращаюсь к главам субъектов Российской Федерации. Все региональные надбавки и доплаты медработникам должны быть сохранены в полном объеме. Персональная ответственность каждого руководителя региона лично организовать всю работу по повышению готовности и наращиванию возможности системы здравоохранения на местах. Прошу вникать в каждую деталь. Речь идет о здоровье и жизни людей", — указал глава государства.Тем временем, в Российских научных центрах вирусологи работают над будущей вакциной. Отрабатывают сразу несколько платформ."Сегодня уже приступили к тестированиям доклиническим, идет подготовка протокола для клинических испытаний для данного вида лекарственных препаратов. Есть обнадеживающие результаты сегодня, и в том числе мы начинаем проработку уже для производственных площадок", — рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко."Хочу пожелать всем, кто работает по этому направлению, успехов. Все мы понимаем, насколько эти результаты важны для нас, для нашей страны, да и практически для всех, для всего мира. Поэтому будем надеяться, что работа будет завершена с позитивным результатом и как можно быстрее", — отметил Владимир Путин.Президент заявил, что в ближайшее время будет сформирован дополнительный федеральный резерв средств индивидуальной защиты, лекарств и необходимого оборудования. А те внушительные средства, что сейчас экстренно выделяются на борьбу с коронавирусом, должны в итоге пойти на благо всей системы здравоохранения в стране."Мы с вами знаем, мы можем быть уверены: Россия обязательно победит эту эпидемию. Мы пройдем этот сложный этап. И эта победа будет тем весомее, если в это непростое время мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах, более сильной, более современной, эффективной и доступной. Чтобы такие качественные реальные перемены прежде всего почувствовали наши граждане. Я хочу настроить вас на совместную, общую, эффективную работу", — заключил глава государства.Именно поэтому вынужденные каникулы и самоизоляция на органы власти всех уровней не распространяются.