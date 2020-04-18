Представители руководства и менеджмента группы компаний «DELAVANT» посетили медицинские учреждения Владимирской области

В преддверии Светлого Христова Воскресения – праздника Пасхи представители руководства и менеджмента группы компаний «DELAVANT», входящих в ее состав Владимирского и Вязниковского хлебокомбинатов посетили медицинские учреждения Владимирской области: областную и городскую клиническую больницы города Владимира, городскую клиническую больницу скорой помощи, центральную районную больницу города Вязники и привезли в подарок медицинским работникам около 700 праздничных куличей.- «Люди в белых халатах» находятся сегодня на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса. Проявляют мужество и самоотверженность, высочайший профессионализм. Нам хотелось хоть как-то отблагодарить их, выразить им свое искреннее восхищение, - отметил Управляющий группы компаний «DELAVANT» и АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин.Алексей Лялин поблагодарил всех сотрудников группы компаний, организовавших и участвовавших в этих мероприятиях. В первую очередь Татьяну Тепаеву, Станислава Лапичева, Киру Шевченко, Владимира и Екатерину Лялиных.