Власти Самарской области заявили, что регион готовится к худшему сценарию развития эпидемии. Режим самоизоляции продлен до конца апреля. Эта мера касается, в том числе школьников и студентов.

Власти Самарской области заявили, что регион готовится к худшему сценарию развития эпидемии. Режим самоизоляции продлен до конца апреля. Эта мера касается, в том числе школьников и студентов.Глава региона Дмитрий Азаров заявил: "К сожалению, Самарской области еще очень далеко до экватора эпидемии. Мы начали усиленно готовиться к худшему варианту развития событий".В стационарах выделено более тысячи коек для поступающих с подозрением на коронавирусную инфекцию. Далее, сообщает ГТРК "Самара", коечный фонд будет доведен до 2168 мест. Столько больничных мест Минздрав России посчитал достаточным для региона. Вместе с тем, Дмитрий Азаров, рассчитывает, что регион справится с эпидемией, по крайней мере, делается все возможное для предотвращения распространения вируса.В то же время, в области два заболевших коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У них диагностированы серьезные сопутствующие заболевания. Один в Тольятти находится на инвазивной ИВЛ. У пациента хроническая патология — лимфолейкоз. Ему 55 лет, но заболевание крови, по оценкам специалистов, тяжелое. Второй житель областного центра. Лежит в больнице №6, у него также болезнь протекает сложно, поскольку она сочетается с ишемическим инсультом.Напомним, 17 апреля, в Самарской области выявлено 13 новых случаев COVID-19. Таким образом, количество заболевших выросло до 63 человек, 14 человек выздоровели.