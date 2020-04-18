Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении Сбербанк онлайн появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности.

Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Сбербанка, подчеркнув, что на неактуальные номера не могут приходить СМС и пароли.Отмечается, что дополнительный номер нужен на тот случай, если основной неактивен и пользователи могут самостоятельно удалять его из приложения.Ранее в социальных сетях клиенты банка стали сообщать о том, что к их личным кабинетам в приложении "Сбербанк онлайн" привязываются в качестве дополнительных неактуальные номера.