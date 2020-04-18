Четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 Себастьян Феттель сообщил журналистам, что хотел бы продолжить выступать за команду Ferrari и в следующем году. При этом известно, что жеребцы из Маранелло предлагают немцу всего лишь годичный контракт с понижением в зарплате.

Четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Себастьян Феттель сообщил журналистам, что хотел бы продолжить выступать за команду Ferrari и в следующем году. При этом известно, что "жеребцы из Маранелло" предлагают немцу всего лишь годичный контракт с понижением в зарплате.Сам Феттель подтвердил, что он гонщик и итальянская "конюшня" начали обсуждать возможное подписание нового соглашения – текущий контракт немецкого пилота истекает в конце сезона-2020. При этом известно, что немец является одним из самых высокооплачиваемых гонщиков "Ф-1", уступая по уровню зарплаты только действующему чемпиону мира британцу Льюису Хэмилтону из Mercedes."Мы пока не можем говорить о каких-то конкретных сроках для принятия решения о новом соглашении, — цитирует Феттеля издание Formula Race. – Со своей стороны могу сказать, что это, разумеется, зависит от того, когда именно пройдет первая гонка сезона".Немецкий гонщик подтвердил, что он хочет остаться в стане "Скудерии": "Я уже предельно четко все прояснил, еще на презентации новой машины и в Австралии, что я хочу остаться в Ferrari. Конечно, высока вероятность, что нам придется принимать решение еще до первой гонки и это осложняет дело. Мы все ждем начала этого скомканного сезона".