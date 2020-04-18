Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова тщательно следит за весом. Артистка соблюдает строгую диету.

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова тщательноследит за весом. Артистка соблюдает строгую диету.Балерина с детства привыкла ограничивать себя во всякихвкусностях. Основу скудного рациона Анастасии Волочковой составляют фрукты и овощи.Знаменитость много раз хвасталась, что не употребляет сахар и соль.В свежем посте в "Инстаграм" танцовщица показала содержимоесвоего холодильника. Артистка подчеркнула, что именно так выглядит здоровоепитание. На полках у Волочковой действительно было много капусты, листовогосалата, петрушки, лука и других овощей. Особое внимание Анастасия уделилакрасному острому перцу. По словам звезды, этот пряный продукт заменяет ей соль.Между тем внимательные зрители разглядели в дверце холодильникамайонез. Видимо, калорийную заправку Анастасия Волочкова припасла длявозлюбленного.17 Апр 2020 в 9:01 PDTНапомним, балерина скрывает избранника. 44-летняя артисткабоится спугнуть свое счастье. Ходят слухи, что готовится ксвадьбе. Долгожданный штамп в паспорте танцовщицы должен появится в концеэтого, 2020 года. Уже известно, что подвенечный наряд бывшей приме-балеринеБольшого театра шьет звездный дизайнер Аника Керимова. Модельер и танцовщица определились с фасоном. Платье знаменитости обойдется в 15 миллионов рублей.