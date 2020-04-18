Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова тщательно
следит за весом. Артистка соблюдает строгую диету.
Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова тщательно
следит за весом. Артистка соблюдает строгую диету.
Балерина с детства привыкла ограничивать себя во всяких
вкусностях. Основу скудного рациона Анастасии Волочковой составляют фрукты и овощи.
Знаменитость много раз хвасталась, что не употребляет сахар и соль.
В свежем посте в "Инстаграм" танцовщица показала содержимое
своего холодильника. Артистка подчеркнула, что именно так выглядит здоровое
питание. На полках у Волочковой действительно было много капусты, листового
салата, петрушки, лука и других овощей. Особое внимание Анастасия уделила
красному острому перцу. По словам звезды, этот пряный продукт заменяет ей соль.
Между тем внимательные зрители разглядели в дверце холодильника
майонез. Видимо, калорийную заправку Анастасия Волочкова припасла для
возлюбленного.
17 Апр 2020 в 9:01 PDT
Напомним, балерина скрывает избранника. 44-летняя артистка
боится спугнуть свое счастье. Ходят слухи, что готовится к
свадьбе. Долгожданный штамп в паспорте танцовщицы должен появится в конце
этого, 2020 года. Уже известно, что подвенечный наряд бывшей приме-балерине
Большого театра шьет звездный дизайнер Аника Керимова. Модельер и танцовщица определились с фасоном. Платье знаменитости обойдется в 15 миллионов рублей.