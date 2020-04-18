Рейдовое мероприятие прошло на территории Гусь-Хрустального района.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, профилактики правонарушений в сфере организации пассажирских перевозок и обеспечения безопасности дорожного движения на маршрутах передвижения автобусов на территории города Гусь-Хрустальный и района продолжаются профилактические мероприятия.Сотрудниками Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора, федеральной противопожарной службы и ГУП Владимирского автовокзала было проведено очередное рейдовое мероприятие, направленное на выявление и пресечение правонарушений в сфере пассажирских перевозок.В период проведения мероприятия особое внимание уделялось проверке автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, техническому состоянию транспортных средств, перевозящих пассажиров, наличию документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, проведению предрейсового медицинского осмотра водителей, а также соблюдению режима труда и отдыха водителей.В результате проведения рейда было проверено тринадцать автобусов, выявлено пять нарушений требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения и в сфере транспортного надзора со стороны водителей автобусов, также выявлено одно транспортное средство, в конструкцию которого внесены изменения без соответствующего согласования Госавтоинспекции. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении.Кроме этого, в ходе мероприятия проведены разъяснительные беседы с водителями и пассажирами о необходимости выполнения профилактических мер и самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции.Госавтоинспекция обращается к организациям, предприятиям и учреждениям, занимающимся перевозкой пассажиров, в особенности перевозкой групп детей, о необходимости обеспечения безопасных условий для движения автобусов, усиления контроля за водительским составом и техническим состоянием автобусов в процессе их эксплуатации.Также Госавтоинспекция просит водителей и пассажиров отнестись с пониманием к данным мероприятиям, так как они направлены на обеспечение безопасности граждан.