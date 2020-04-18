Рейдовое мероприятие прошло на территории Гусь-Хрустального района.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, профилактики правонарушений в сфере организации пассажирских перевозок и обеспечения безопасности дорожного движения на маршрутах передвижения автобусов на территории города Гусь-Хрустальный и района продолжаются профилактические мероприятия.
Сотрудниками Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора, федеральной противопожарной службы и ГУП Владимирского автовокзала было проведено очередное рейдовое мероприятие, направленное на выявление и пресечение правонарушений в сфере пассажирских перевозок.
В период проведения мероприятия особое внимание уделялось проверке автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, техническому состоянию транспортных средств, перевозящих пассажиров, наличию документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, проведению предрейсового медицинского осмотра водителей, а также соблюдению режима труда и отдыха водителей.
В результате проведения рейда было проверено тринадцать автобусов, выявлено пять нарушений требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения и в сфере транспортного надзора со стороны водителей автобусов, также выявлено одно транспортное средство, в конструкцию которого внесены изменения без соответствующего согласования Госавтоинспекции. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении.
Кроме этого, в ходе мероприятия проведены разъяснительные беседы с водителями и пассажирами о необходимости выполнения профилактических мер и самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Госавтоинспекция обращается к организациям, предприятиям и учреждениям, занимающимся перевозкой пассажиров, в особенности перевозкой групп детей, о необходимости обеспечения безопасных условий для движения автобусов, усиления контроля за водительским составом и техническим состоянием автобусов в процессе их эксплуатации.
Также Госавтоинспекция просит водителей и пассажиров отнестись с пониманием к данным мероприятиям, так как они направлены на обеспечение безопасности граждан.