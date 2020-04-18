Московский Спартак не станет выкупать у дортмундской Боруссии контакт нападающего Андре Шюррле. После окончания срока аренды чемпион мира 2014 года вернется в свой клуб.

Московский "Спартак" не станет выкупать у дортмундской "Боруссии" контакт нападающего Андре Шюррле. После окончания срока аренды чемпион мира 2014 года вернется в свой клуб."Мы решили не использовать предусмотренный контрактом пункт о выкупе футболиста и согласовали этот момент с Андре. Но в любом случае Шюррле — выдающийся футболист, чей опыт обогатил наших молодых игроков", — заявил ТАСС генеральный директор "Спартака" Томас Цорн.В текущем сезоне Андре Шюррле 18 раз выходил на поле в составе красно-белых, забил два мяча и сделал четыре результативных передачи. Ранее Шюррле играл за "Майнц", "Байер", "Вольфсбург" и дортмундскую "Боруссию", а также за английские "Челси" и "Фулхэм". В 2014 в составе сборной Германии Андре стал чемпионом мира.