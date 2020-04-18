Ожидается, что спрос на нефть сократится на 30 миллионов баррелей в сутки в апреле и на 10 миллионов баррелей в сутки в течение всего года согласно последним оценкам. Но согласно некоторым оптимистичным прогнозам, которые могут и не сбыться, спрос восстановится во второй половине года.

Ожидается, что спрос на нефть сократится на 30 миллионов баррелей в сутки в апреле и на 10 миллионов баррелей в сутки в течение всего года согласно последним оценкам. Но согласно некоторым оптимистичным прогнозам, которые могут и не сбыться, спрос восстановится во второй половине года.С февраля инвестиционные банки неоднократно пересматривали свои показатели каждую неделю. До апреля эксперты ожидали временного спроса на уровне 25-30 миллионов баррелей в день, тем не менее многие прогнозисты говорят о V-образном восстановлении мировой экономики после II квартала.Например, в последнем отчете МЭА по рынку нефти, опубликованном в среду, представлена мрачная перспектива глобального спроса, но тем не менее к концу года спрос может вновь достичь нормального уровня.Но есть множество причин, по которым мировая экономика может не вернуться к "нормальному" уровню даже к концу 2020 года.Одна из основных причин очевидна — пока рано говорить о завершении пандемии. Уровень инфицирования в Европе и в некоторых частях США снижается. Это вызвало призывы к отмене карантина. Тем не менее проблески надежды могут быть обманчивы. "Проблема в том, что в большинстве стран уровень распространения инфекции ниже 5%. Как только будут ослаблены ограничения, ежедневные уровни заражения снова вырастут", — говорится в отчете главного аналитика SEB Бьярна Шилдропа."Таким образом, вместо того, чтобы переходить от "глубокой остановки" во II квартале к состоянию "снова возвращаемся к работе" в III квартале, мы, скорее всего, перейдем к "полуостановке", а также начнутся повторяющиеся шаги "старт-стоп", "старт-стоп", поскольку правительства пытаются ослабить ограничения. Тем не менее они должны будут отступить снова, когда уровень заболеваемости восстановится", — предупреждает Шилдроп.SEB согласился с идеей о том, что наименьший уровень спроса будет зафиксирован в апреле и мае, но банк заявил, что спрос после этого восстановится не просто так."Распространение COVID-19 только начинается. Таким образом, путь к нормальному уровню спроса на нефть может быть гораздо более приглушенным, а не V-образным", — заключает Шилдроп.Текущие фьючерсы на WTI и Brent заставляют готовиться к цене $40 за баррель в 2021 году, что в значительной степени основано на надеждах на V-образное восстановление. Шилдроп говорит, что есть "высокий риск" того, что оптимизм, связанный с V-образным восстановлением, снизится в течение следующих двух месяцев, что перестроит ценовые ожидания на следующий год или два.Вторая причина, почему спрос не может нормализоваться, заключается в том, что мировая экономика находится в упадке. Несколько дней назад президент Трамп заявил, что экономику ждет резкий рост сразу после отмены карантина.Но в последнем рабочем документе Национального бюро экономических исследований говорится, что ВВП США может сократиться на 11% в IV квартале 2020 года в годовом исчислении.МВФ предупредил, что мир переживает худший спад со времен Великой депрессии в 1930-х годах.По официальным оценкам, за последние несколько недель в США 22 миллиона человек подали заявки на страхование по безработице. Многие из этих рабочих мест могут не восстановиться в этом году.И в целом экономическая активность не восстановится до тех пор, пока не будет легкодоступной вакцины от коронавируса или надежной системы тестирования, которая позволит вновь открыть сектора экономики. Уже есть данные об ударе по региональным экономикам США из-за снижения заказов, в то время как люди оставались дома, снижая, таким образом, расходы.Простая отмена карантина не вернет экономику в нормальное русло. Многие люди, скорее всего, будут оставаться дома до тех пор, пока не почувствуют себя в безопасности.Именно это руководители крупных компаний дали понять президенту Трампу во время телефонной конференции в среду.