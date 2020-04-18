Тимур Еремеев всего несколько месяцев назад занял место Дмитрия Шепелева в кресле ведущего программы На самом деле. Сейчас из-за пандемии шоу не выпускается, однако это не мешает молодому человеку прилично зарабатывать.

Тимур Еремеев всего несколько месяцев назад занял место Дмитрия Шепелева в кресле ведущего программы "На самом деле". Сейчас из-за пандемии шоу не выпускается, однако это не мешает молодому человеку прилично зарабатывать.Первый раз общественность услышала про парня в 2017 году, когда он стал участником нескольких передач. Статный красавец заявил, что является внебрачным сыном известного актера Спартака Мишулина. Уже тогда, по некоторым данным, за один выпуск он получал около 500 тысяч рублей.Тимур Еремеев служит в Театре Российской армии, а также периодически гастролирует с антрепризами. После резонансных шоу с его участием актеру улыбнулась удача попробовать себя в качестве телеведущего. Правда, первая попытка не увенчалась успехом. Артиста позвали быть лицом программы "Семейные тайны". Но спустя пару "пилотов" шоу так и не вышло на экраны.Второй шанс Тимур Еремеев получил после ухода Дмитрия Шепелева с поста ведущего популярной передачи "На самом деле". Вместо него выяснять правду на Первый канал позвали непризнанного сына Спартака Мишулина.Как сообщает издание , сейчас доход артиста составляет несколько миллионов в год. Карьерный рост позволил мужчине сделать неплохой ремонт в квартире, где он проживает вместе с семьей.Даже карантин не помешал Тимуру Еремееву зарабатывать. Актер стал ведущим шоу "У нас все дома". Программа стартовала в понедельник 13 апреля.13 Апр 2020 в 5:58 PDT