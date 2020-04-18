Вокалистка Татьяна Буланова еще не скоро выйдет из
больницы. Медики планируют понаблюдать за состоянием знаменитости.
Вокалистка Татьяна Буланова еще не скоро выйдет из
больницы. Медики планируют понаблюдать за состоянием знаменитости.
По словам концертного директора певицы в Санкт-Петербурге
Ларисы Рассказовой, Татьяна Буланова все еще госпитализирована. Лечится артистка с комфортом – отдельно от других больных.
"Говорят, выпишут не раньше, чем через неделю", -
сказал журналистам менеджер Булановой.
О том, в каком состоянии сейчас Татьяна, Ларисе неизвестно.
Рассказова ждет понедельника, 20 апреля. "Будет какая-то более или менее
понятная информация", – цитирует директора
Напомним, певица Татьяна Буланова попала в больницу 11
апреля. Медики подозревали у вокалистки инсульт, но диагноз не подтвердился.
Тем не менее, несколько дней Буланова, по некоторым данным, провела в
реанимации.
14 Мар 2020 в 6:43 PDT
Как писали "Дни.ру", навещать вокалистку не разрешают даже
самым близким. Руководство клиники опасается, что посетители могут принести в
медицинское учреждение коронавирусную инфекцию.
У двое детей
– 27-летний Александр Тагрин и 13-летний Никита Радимов. Пока вокалистка в
больнице, ее младший ребенок находится один в квартире. Подросток уже неделю
живет самостоятельно.