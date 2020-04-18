В Прямом эфире 79-летняя легенда советского кино Светлана Светличная сообщила, что почувствовала недомогание и сдала тест на COVID-19, но больше всего ее беспокоит то, что кто-то в доме разбил градусник. Она считает, что родные хотят ее смерти из-за квартиры.

Вот уже три недели Россия живет дома, а врачи круглые сутки борются с эпидемией XXI века – новым коронавирусом.Поклонники с тревогой следят за новостями о состоянии здоровья Александра Васильева и Надежды Бабкиной.Недомогание с признаками ОРВИ почувствовала и 79-летняя легенда советского кино Светлана Светличная – она уже сдала тест на COVID-19.В этот же период времени актриса обнаружила, что у нее дома кто-то разбил градусник, и решила, что за всем этим стоят ее родственники.Светличная подозревает их в желании поскорее отправить ее "на тот свет" ради квартиры."Я смерти не боюсь. Я боюсь своих родных", – признается звезда советского кино.Что показал тест на коронавирус, который сдала Светлана Светличная? Что рассказывают те, кто уже переболел коронавирусом в тяжелой форме?Как себя чувствует самая тяжелая женщина Любовь Нурдинова из Тюмени, которой благодаря стараниям врачей за два месяца удалось сбросить 200 килограммов?Можно ли самому диагностировать его, задержав дыхание? И есть ли в России города, куда еще не проникла эта зараза?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".