Популярная певица Лариса Долина проводит вынужденный перерыв в работе вместе с семьей. Знаменитость и ее близкие сейчас находятся на природе.

Популярная певица Лариса Долина проводит вынужденный перерывв работе вместе с семьей. Знаменитость и ее близкие сейчас находятся наприроде.Артистка, ее единственная дочь Ангелина и внучка Александраспасаются от коронавирусной инфекции в загородном доме. Иногда семействопозволяет себе редкие прогулки по поселку.Во время одной из таких вылазок Лариса Долина и ее родныесделали свежее фото. Артистка запечатлена в окружении родственников.Примечательно, что вокалистка в обычной жизни не наносит макияж и обходится безукладки.Снимок разместила в личном "Инстаграм" дочь знаменитости, Ангелина. "Так и живем", – коротко подписала его наследница Долиной."Лариса Санна просто бомба вышла на фото 💖😘👍(здесьдалееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)", "Добрый вечер. Классносмотритесь. 💞", "По-жизни с огоньком в глазу 🔥😘", "Главней всего пагода в доме","Какие же вы классные 👍🏻", – отреагировали на постподписчики.17 Апр 2020 в 8:47 PDTДобавим,что не так давно Ангелина порадовала маминых фанатов еще одним редким кадром.Дочь показала свою бабушку. Оказалось, что вокалистка многоеунаследовала от родительницы. Между тем ходят слухи, что 64-летняя знаменитостьобращалась к пластическим хирургам. Дескать, красота и молодость – эторезультат работы специалистов эстетической медицины.23 Мар 2020 в 10:14 PDT