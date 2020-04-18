Концертный директор Татьяны Булановой сообщила, что певицу перевели из реанимации в обычную палату.

Концертный директор Татьяны Булановой Лариса Рассказова сообщила, что певицу, которую в конце прошлой недели доставили в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, перевели из реанимации в обычную палату.По словам Рассказовой, артистка чувствует себя хорошо. Возможно, в ближайшие дни ее выпишут домой, передает ТАСС.Татьяна Буланова была помещена в реанимацию после того, как плановое МРТ выявило у нее предынсультное состояние.