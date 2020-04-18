Наставник испанского футбольного клуба Сельта Оскар Гарсия недоволен действиями россиянина Федора Смолова, который покинул Испанию в разгар пандемии коронавируса и уехал в Россию. Тренер заявил, что россиянин хоть и был постоянно на связи с руководством, нарушил общие установки.

Наставник испанского футбольного клуба "Сельта" Оскар Гарсия недоволен действиями россиянина Федора Смолова, который покинул Испанию в разгар пандемии коронавируса и уехал в Россию. Тренер заявил, что россиянин хоть и был постоянно на связи с руководством, нарушил общие установки.Также как и Смолов, поступил датский легионер "Сельты" Пионе Систо. Првда, если наш футболист постоянно напоминал о себе тренерскому штабу, то темнокожий датчанин, похоже, не стал сильно "париться" на сей счет и просто улетел на родину."Для меня совершенно ясно, что оба игрока поступили безграмотно, — цитирует Гарсию издание Cope.Es. – Приняв решение уехать, они допустили ошибку, потому что наше требование оставаться в Испании было очень ясным. Об этом не раз говорилось не только в клубе, но и на уровне правительства".При этом тренер "Сельты" признает, что "ситуации были различны": "Смолов звонил нам каждые два дня и просил разрешения. Клуб знал о его перемещениях, и он сообщал обо всем, но, исходя из логики, он должен был оставаться здесь. Мы должны подавать пример профессионализма, и я считаю, что они зря решили уехать".