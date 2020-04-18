Муниципальные власти чешского города Комаров, расположенного в 50 километрах от Праги, выставили на продажу памятник Сталину.

Муниципальные власти чешского города Комаров, расположенного в 50 километрах от Праги, выставили на продажу памятник Сталину.Официальное объявление за подписью заместителя старосты Радима Шимы размещено на сайте этого небольшого населенного пункта, сообщает ТАСС.Продажа памятника осуществляется в форме письменного аукциона. Стартовая стоимость — примерно 700 евро. Заявки принимаются до 30 апреля.Трехметровая скульптура генералиссимуса была установлена в 1951 году на центральной площади Комарова и демонтирована в 1989 году.Муниципальные власти уверяют, что памятник они продают из-за нехватки средств в городском бюджете и что аукцион никоим образом не связан с недавним демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, который произошел накануне 75-летия великой Победы.