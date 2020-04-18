Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов разъяснил, какие документы должны иметь при себе люди, покидающие квартиры ради похода в ближайший магазин или аптеку, если они проживают не по адресу прописки. Паспорт должен быть всегда, а также расписка собственника жилья или копия договора аренды.

После введения в столице мер по противодействию распространению коронавируса жители мегаполиса с 15 апреля могут ходить пешком без цифрового пропуска только в ближайшие к дому магазины и аптеки, а также выгуливать собак не дальше, чем на расстоянии ста метров от дома.Тем, кто живет там же, где и прописан, нужно во время таких выходов из дома иметь с собой паспорт.Однако в этой связи у людей, которые живут не по месту прописки, возникал вопрос: как им быть в такой ситуации?Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов разъяснил, что они должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме.Если человек живет у родственников или друзей, то будет достаточно расписки от собственника квартиры, пояснил Щитов.Если же люди арендуют жилье, то в этом случае нужно иметь при себе документ, подтверждающий это – например, копию договора об аренде жилья.Что касается владельцев апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться, то нужно брать с собой копию документа о собственности, передает "Интерфакс".И в любом случае необходимо не забывать при выходе из дома паспорт.В том случае, если человек забудет документ, то на него может быть составлен протокол. Но, уверяет депутат, "ничего страшного нет", поскольку позже его пригласят на "разбор", где он сможет показать подтверждающий место проживания документ."Я уверен, что протокол будет трактоваться в пользу гражданина", — заявил депутат Мосгордумы.Щитов также посоветовал тем, у кого есть цифровые рабочие пропуска, оформлять дополнительный целевой пропуск, если они собираются совершить поездку в выходные дни.В полицейском главке Москвы ранее подтвердили, что журналистам цифровые пропуска не нужны