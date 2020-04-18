Из-за продленного режима самоизоляции было принято решение расширить правила использования пропусков. В некоторых моментах они будут ужесточены, чтобы избавиться от необходимости ручного контроля.

Из-за продленного режима самоизоляции было принято решение расширить правила использования пропусков. В некоторых моментах они будут ужесточены, чтобы избавиться от необходимости ручного контроля.Правила пропускного режима будут расширены с 22 апреля 2020 года. Изменения включают в себя ряд пунктов.Теперь москвичам можно будет пользоваться общественным транспортом посредством электронных карт. Речь идет о "Тройке", "Стрелка", месячных проездных, а также социальных картах. Теперь при получении нужно будет ввести номер карт – теперь это обязательное условие. Сделать это нужно будет как минимум за пять часов до планируемой поездки.Изменения затронут и автолюбителей. Теперь проверять пропуска будет не только сотрудники правоохранительных органов, но и камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, сообщается на сайте sobyanin.ru.17 Апр 2020 в 1:28 PDTСтоит отметить, что благодаря принятым мерам ситуация с пандемией не стала критической. Так, медицинские учреждения перестали работать на пределе и вернулись к нормальным объемам.При этом борьба с COVID-19 все еще в самом разгаре. Эксперты отмечают, что пик заболеваемости в России еще только предстоит пройти.