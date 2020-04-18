В общей сложности обнаружено и изъято 599,2 грамма наркотического средства, а именно мефедрона...

Сотрудниками ОНК УВД по ЮЗАО и ГУНК МВД России задержан мужчина по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – мефедрона.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в квартире по Нахимовскому проспекту задержали 33-летнего москвича. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого были обнаружены емкости с неизвестным веществом. В результате проведенной экспертизы было установлено, что изъятое является наркотическим средством. В общей сложности обнаружено и изъято 599,2 грамма наркотического средства, а именно мефедрона.Следственным отделом ОМВД России по Академическому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56