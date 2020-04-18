Православные христиане встречают Великую субботу, последний день перед Пасхой.

Православные христиане встречают Великую субботу, последний день перед Пасхой.В связи с режимом самоизоляции богослужения в храмах Москвы, Санкт-Петербурга и еще ряда регионов России пройдут без прихожан​​​.Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда провел параллель между настоящим и ветхозаветными событиями, которым посвящено богослужение субботы перед Пасхой, передает РИА Новости."Мы понимаем, что это время, когда после распятия Христа даже самые ближайшие к нему ученики были растеряны и испуганы. Мы тоже в напряжении, может быть, в страхе каком-то, в растерянности пребываем и ждем: а что же будет?"Из-за карантинных мер в Московской патриархии призвали совершить благословение "пасхальных снедей" по окончании трансляций праздничных ночных богослужений или домашних молитв самостоятельно дома. Для этого перед пасхальной трапезой нужно трижды пропеть тропарь Пасхи "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав", после чего окропить пищу святой водой со словами: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".В этом году делегация Фонда Андрея Первозванного "Просите мира Иерусалиму" отправится в Израиль за частицей Благодатного огня в сокращенном составе. В связи с требованиями местных властей по прибытии в Тель-Авив представители фонда не смогут покинуть борт. Лампады с Благодатным огнем будут доставлены прямо к самолету сотрудником российского посольства. Встречи в столичном аэропорту Внуково также не будет. Его сразу же доставят в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению.