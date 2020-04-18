В январе-марте 2020 года только в двух сегментах рынка (вседорожники и пикапы) отмечался рост российских продаж, тогда как остальные показала спад.

В январе-марте 2020 года только в двух сегментах рынка (вседорожники и пикапы) отмечался рост российских продаж, тогда как остальные показала спад.Сегмент кроссоверов и внедорожников по-прежнему самый крупный на российском рынке. И за первый квартал 2020 года в нем было продано 183,2 тыс. новых машин (+11,6%), что составляет 48,8% от общего количества реализованных автомобилей в России, подсчитал "Автостат".Лидерство тут удерживает Hyundai Creta (18,8 тыс. штук, +12,2%), на втором месте в первом квартале обосновался Toyota RAV4 (11,6 тыс. штук, +96,4%), а третьим стал Volkswagen Tiguan (8,8 тыс. штук, +20,1%).Пикапы в России - товар нишевый и на любителя, и тем удивителен такой прирост продаж в 1-м квартале. Так, за этот период россияне купили 2366 новых пикапов, что на 19,3% больше, чем за тот же период годом ранее. Хотя объемы продажи сами по себе по-прежнему мизерные - этот сегмент занимает всего 0,6% российского рынка.При этом больше 80% продаж в этом сегменте держат всего три модели. Лидирует здесь УАЗ "Пикап" с результатом в 682 экземпляра, что на 6,8% меньше, чем в 1 квартале прошлого года. Toyota Hilux уступила всего немного: 678 проданных грузовичков и рост продаж на 11,9%. Третье место - у Mitsubishi L200, недавнее обновление которого позволило продажам взлететь на 78,4% и показать продажи в 587 штук.Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", продажи пикапов в нашей стране растут значительно быстрее, чем весь авторынок (+2,2% в 1 квартале 2020-го). Тем не менее, их объемы остаются на очень низком уровне - на долю данного сегмента приходится лишь 0,6% российского рынка.